Tukes julkaisi ohjeet: Nämä asiat kannattaa ottaa huomioon, kun hankkii itselleen tai lapselle kansanmaskin tai hengityksensuojaimen

Janne Riikonen

Tukes suosittelee ostajaa antamaan palautetta myyjälle, jos hän huomaa kansanmaskien markkinoinnissa kyseenalaisia keinoja.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut kuluttajilta runsaasti yhteydenottoja kansanmaskeista, joita markkinoidaan virheellisesti hengityksensuojaimina.

Virasto muistuttaa, että kansanmaskeissa ei saa olla väitteitä siitä, että ne suojaisivat käyttäjäänsä virustartunnoilta. Tukes suosittelee ostajaa antamaan palautetta myyjälle, jos hän huomaa kansanmaskien markkinoinnissa kyseenalaisia keinoja.

Kansanmaskin tarkoituksena on suojata muita ihmisiä käyttäjän pärskeiltä. Jos käyttäjällä on virustartunta, kansanmaski voi vähentää pärskeiden leviämistä ympäristöön ja suojata muita virustartunnalta. Kansanmaski ei kuitenkaan suojaa itse käyttäjää virustartunnalta.

Hengityksensuojaimet puolestaan suojaavat myös käyttäjäänsä virustartunnalta. Tukes huomauttaa, että hengityksensuojaimille on asetettu huomattavasti kansanmaskeja tiukemmat vaatimukset. Kansanmaskeja koskevat yleisten kulutustavaroiden vaatimukset.

"On tärkeää, että ostaja tietää, mitä on ostamassa. Siksi suosittelemme varmistamaan tuotteen myyjältä, jos markkinointimateriaalin perusteella on epäselvää, myykö myyjä kansanmaskia vai virallista hengityksensuojainta", Tukesin ylitarkastaja Asta Koivisto sanoo tiedotteessa.

On hyvä muistaa, että myyjä on aina vastuussa tuotteen turvallisuudesta. Tämän vuoksi palautetta kannattaa antaa ensisijaisesti myyjälle. Tukes vinkkaa, että jos asiat myyjän kanssa eivät etene toivotulla tavalla, voi tuotteesta tehdä ilmoituksen myös heille.

Tukesiin on tullut kysymyksiä myös maskeista, jotka on käsitelty antimikrobisilla aineilla. Antimikrobisten maskien on väitetty tappavan virukset tai suojaavan koronavirukselta paremmin. Virasto tyrmää väitteet antimikrobisten maskien tehosta. Ryhmäpäällikkö Paula Haapasola korostaa, ettei tällä hetkellä ole olemassa sellaisia luotettavia testausmenetelmiä, joilla voitaisiin todistaa antimikrobisten maskien suojaavan normaalia maskia paremmin. Haapasola lisää, etteivät viranomaiset ole testanneet antimikrobisia maskeja.

"Antimikrobiset aineet ovat kemikaaleja, jotka ovat tehty tappamaan haitallisia eliöitä. Osa aineista saattaa aiheuttaa iho-oireita kasvoilla. Antimikrobiset aineet voivat myös huuhtoutua maskeista pesussa pois", Haapasola sanoo.

Tukes on laatinut kansalaisille ohjeet siihen, mitä asioita kannattaa ottaa huomioon, kun on ostamassa kansanmaskia. Ensinnäkin on tärkeää varmistaa, että kansanmaskin mukana on käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi käyttöohjeiden noudattaminen on tärkeää, jotta kansanmaskin käytöstä ylipäätään on hyötyä.

Käyttöohjeissa kerrotaan esimerkiksi, kenelle maski sopii tai ei sovi. Lisäksi niissä opastetaan, miten maski puetaan turvallisesti päälle ja miten se vaihdetaan. Maskin mukana tulevissa käyttöohjeissa pitäisi olla myös sen pesuohjeet. Tukesista painotetaan, että uudelleenkäytettävä maski on voitava pestä 90 asteen lämpötilassa.

On myös hyvä kiinnittää huomiota siihen, että tuotteen käyttötarkoitus on selkeästi esitetty. Käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi se, että maskin on tarkoitus vähentää pisaroiden leviämistä ympäristöön. Maskissa ei pitäisi olla kiinnitettynä CE-merkintää.

Kuten todettua, kansanmaskia ei ole tarkoitettu suojaamaan käyttäjäänsä. Näin ollen minkäänlaisia väittämiä tai kuvia käyttäjän suojaamisesta ei saa markkinoinnissa käyttää. Tukesista huomautetaan, että markkinoinnissa ei saa esimerkiksi käyttää viittauksia hengityksensuojainten standardiin EN 149 tai suojaavuusluokkaan FFP2 tai FFP3.

Jos kansanmaskia on hankkimassa lapselle, on tärkeää varmistaa kaksi. Ensinnäkin lapsen pitää pystyä hengittämään maskin läpi. Toinen tärkeä asia, joka kannattaa varmistaa, on se, ettei tuotteessa ole pitkiä, kuristumisvaaraa aiheuttavia naruja.

Järeämpää tekoa olevien hengityksensuojaimen hankinnassa on syytä varmistaa, että se on käyttötarkoitukseen sopiva ja tiivistyy kasvoille. Lisäksi siitä pitäisi löytyä CE-merkintä sekä merkinnän perässä oleva suojaimen laatua valvovan laitoksen nelinumeroinen tunnus.

Hengityksensuojaimen mukana pitää olla myös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tukesista kerrotaan, että asiakirja voi olla joko kokonaisuudessaan käyttöohjeiden mukana tai käyttöohjeissa voi olla linkki verkkosivuille, josta asiakirja löytyy.

