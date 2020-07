Päätös thaimaalaisten marjanpoimijoiden saapumisesta Suomeen saadaan ehkä perjantaina — "Tämä menee kohta pomputtamiseksi"

Pekka Fali

Jos myöntävä päätös syntyy, ensimmäisiä viisumeita alkaa jakaa mahdollisesti heinäkuun puolenvälin jälkeen. Kuvituskuva.

Päätös thaimaalaisten marjanpoimijoiden saapumisesta Suomeen pitäisi syntyä tällä viikolla, kertoo Marjayritys Arctic International Oy:n toimitusjohtaja Janne Naapanki.

Naapankin Suomen viranomaisilta saaman tiedon mukaan Thaimaan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että päätös poimijoiden saapumisesta tehdään perjantaina.

"Meille tuli tämmöinen tieto viime perjantaina," Naapanki kertoo

Naapankin mukaan kuluva satokausi pystytään vielä mahdollisesti pelastamaan, jos poimijat saadaan Suomeen mahdollisimman pian myöntävän päätöksen jälkeen.

"Jos viisumit pannaan vauhdilla jakoon, niin vielä voitaisiin onnistua. Mutta silloin ollaan ihan viimeisessä tapissa".

Jos päätös on kieltävä tai sitä ei lupauksista huolimatta synny, alkaa peli olla tämän vuoden osalta jo menetetty. Mahdollisista varasuunnitelmista Naapanki ei halua vielä tässä vaiheessa keskustella.

"En julkisesti viitsi sanoa niitä tässä. Paljastetaan ne sitten jos tarve vaatii."

Myös Polarica Marjahankinta Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kristo on kuullut perjantain olevan mahdollinen päivämäärä päätökselle. Kristo suhtautuu tietoon varauksella.

"On puhuttu niin monta kertaa perjantaista, torstaista ja lauantaista. Katsotaan tuleeko päätöstä, vai onko tämä vain jatkuvaa siirtoa. Tämä menee kohta pomputtamiseksi."

"Minun tiedossa on, että keskiviikkona on asiaan liittyen kokous, ja perjantaina annettaisiin viranomaisille päätöksiä. Mutta niin kuin sanoin, näitä tietoja on ollut aikaisemminkin."

Jos päätös saadaan piakkoin aikaiseksi, ei satokausi ole Polarican kannaltakaan vielä menetetty.

"Kyllä se kerkeää kummasti auttaa. Laitetaan sitten täysi rulla pyörimään."

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen ei voi vahvistaa Naapankin saamaa tietoa perjantain aikarajasta. Naapanki ei myöskään halua kertoa, miltä taholta tieto on hänelle tullut.

Jos myöntävä päätös kuitenkin perjantaina saadaan, lähtee viranomaiskoneisto viemään asiaa voimalla eteenpäin.

"Bangkokin edustusto on kertonut, että heillä on erittäin nopea valmius oleskelulupahakemuksien käsittelyyn."

Toisaalta viisumikäsittelyyn valmius on hitaampi.

"Siihen kytkeytyy myös ulkoinen palveluntarjoaja, thaimaalainen yritys, joka ottaa hakemukset vastaan ja on tällä hetkellä suljettuna."

Jos kaikki sujuisi suunnitelmien mukaan, voitaisiin viisumeita alkaa jakamaan melko nopeasti heinäkuun puolenvälin jälkeen. Soraisen mukaan viranomaisille on vieläkin mysteeri, miksi lupakäsittely on venähtänyt näin pitkäksi.

"Se onkin tuhannen taalan kysymys. Koko aika on ihmetelty sitä, miksi tässä kestää."

