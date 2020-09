Miten korona voi levitä näin harvaan asutussa kaupungissa? Kuhmon kaupunginjohtaja kertoo taistelusta tartuntarypästä vastaan: "Inhimillisyys on sitä, että emme etsi syyllisiä"

Pekka Fali

Kuhmossa suositeltiin välttämään tapaamisia ja käyttämään pakollisissa asioinneissa kasvomaskeja.

Koronatilanne oli Kainuussa kesän ajan hyvin rauhallinen. Elokuun lopussa Kuhmoon syntyi kuitenkin tartuntarypäs. Perjantaina 4.9. oli tieto 25 koronatartunnasta, joista 23 oli Kuhmossa, 1 Sotkamossa ja 1 Kajaanissa.

"Kun koronarypäs puhkesi Kuhmossa, osa kyseli, miten näin harvaan asutussa kaupungissa korona voi levitä."'

"Vastasin, että korona leviää ihmisten välisessä kontaktissa. Emme me maaseudulla ja maaseutukaupungeissa erakoita ole", Kuhmon kaupunginjohtaja ja harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Tytti Määttä kirjoittaa kolumnissaan.

Hänen mukaansa Kuhmon koronaryppään muodostuminen oli pienestä kiinni.

"Alkuketjuun liittyi negatiivinen testitulos. Testi uusittiin yli kahden viikon päästä, ja silloin tulos oli positiivinen. Me tiedämme, että on täysin mahdollista saada negatiivinen tulos, vaikka olisi sairastunut koronavirukseen. Toki mahdollisuus on pieni, mutta niin Kuhmossa kävi."

Tartunnat jäljitettiin ja kaupunkilaisten kanssakäymistä rajoitettiin.

"Kuhmo on tiivis ja juureva yhteisö. Tämä tilanne koskettaa meitä yhteisönä. Monia tilanne on huolettanut. Itse tai oma läheinen voi kuulua riskiryhmään", Määttä kertoo.

Henkisen tuen tarve on pienessä kunnassa kova ja tietää töitä myös kuntajohtajalle.

"Rauhallisuus kaikessa toiminnassa kriisin keskellä on tärkeää. Oikean tiedon välittäminen korostuu, jotta huhuille ei jää sijaa."

Tartunnat jättivät syvät jäljet, vaikka akuutti vaihe on nyt rauhoittumassa.

"Yhteisöllisyys, rauhallisuus ja inhimillisyys ovat niitä asioita, joita olen halunnut välittää kaupunginjohtajana", Määttä kuvailee.

"Tämä tilanne, sairastuminen tai karanteeni, voi henkilökohtaisesti kohdistua kehen tahansa meistä. Inhimillisyys on sitä, että emme etsi syyllisiä. Tilanne on tarpeeksi hankala sairastuneille ja altistuneille."

"Viestini teille MT:n lukijoille on, että pelkoon ja ylireagointiin ei ole tarve, mutta kaikkien tulee muistaa, että jokaisen tautitapauksen tunnistaminen ja taudin leviämisen ehkäiseminen on tärkeää."

On tärkeää keskittyä siihen, mihin voi itse vaikuttaa.

"Itse voi vaikuttaa omaan käytökseensä ja noudattaa suosituksia."

"Väitän, että Kuhmo menee eteenpäin entistä yhteisöllisempänä ja vahvempana. Tilanne ei vielä ole ohi ja jälkihoitoa tarvitaan. Kainuussa on koettu myös maakunnallista yhteisöllisyyttä. Tämä osoittaa sen, että täällä on hyvä asua ja elää."

