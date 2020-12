Harva asutus suojaa Kainuuta koronalta – "Sosiaalinen eristäytyminen on avainasemassa koronan torjumisessa"

Miska Puumala

Olli-Pekka Koukkari toimii Kainuun pandemiapäällikkönä.

Kainuussa nähtiin viime keväänä selkeä piikki koronavirustartunnoissa.

Kesällä epidemiatilanne oli alueella rauhallinen, mutta alku­syksystä lähtien on havaittu paikallisia tartuntaryppäitä.

”Elo–syyskuun vaihteessa Kuhmossa oli tartuntarypäs ja sen jälkeen lokakuun alussa Kajaanissa oli oma ryvästymänsä. Marraskuun lopulla tavattiin ryppäitä pääsääntöisesti Kajaanissa ja Puolangalla”, Kainuun pandemiapäällikkö, vs. terveysjohtaja Olli-Pekka Koukkari kertoo.

Kainuu siirtyi kaksi viikkoa sitten koronavirusepidemian kiihtymistasolle, mutta toissapäivänä keskiviikkona palattiin takaisin perustasolle.

Lähestulkoon kaikilla muun Suomen alueilla koronavirus­epidemia kehittyy juuri nyt huonompaan suuntaan. Miksi Kainuu kulkee vastavirtaan?

”Syitä on monia. Ensinnäkin meillä on harva asutus, joka luonnostaan vähentää sosiaalisia kontakteja. Sosiaalinen eristäytyminen on avainasemassa koronan torjumisessa”, Koukkari sanoo.

Toinen Kainuun ominaispiirre on nuorten aikuisten suhteellisen vähäinen määrä.

”Meillä ei ole yliopistokeskittymää. Nuoret aikuiset ovat erittäin potentiaalisia taudin levittäjiä ja kun heitä on vähemmän, tautiakin on vähemmän.”

Nopea reagointi on ollut ratkaisevan tärkeää koronaviruksen torjunnassa Kainuussa, pandemiajohtaja Koukkari korostaa.

”Sairastuneiden ja altistuneiden osalta tehokas tartunnan jäljitys ja nopea testaaminen ovat avainasemassa, jotta tartuntaketjut saadaan poikki. Tiedonkulun on oltava toimivaa sekä viranomaisten välillä että kansalaisten suuntaan.”

Toinen keskeinen seikka on annettujen ohjeiden ja rajoitusten noudattaminen. ”On tärkeää, että ihmiset noudattavat asetettuja karanteeneja ja muita rajoituksia, jotta virus ei leviä. Myös muita ohjeistuksia, kuten turva­välien säilyttämistä ja maskien käyttöä, on syytä noudattaa. Nähdäkseni Kainuussa näitä on noudatettu kiitettävän hyvin”, Koukkari summaa.

Vaikka Kainuussa on palattu epidemian perustasolle, pidetään maakunnassa edelleen kiinni yli kymmenen hengen kokoontumisrajoituksista, jotka aluehallintovirasto asetti kiihtymisvaiheeseen siirtymisen yhteydessä.

”Kainuussa on alueellisesti sovittu, ettei rajoituksia pureta nyt joulun alla. Vaikka meillä liikutaan parempaan suuntaan, epidemiatilanne lähialueillamme on synkkä. Oulun seutu on leviämisvaiheessa ja Karjalan tasavalta Venäjän puolella on todella pahassa koronatilanteessa”, Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä kertoo.