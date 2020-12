Kouvolan Sanomat: Kymenlaaksossa varmistui ensimmäinen brittikoronan kantaja – Suomen tartuntaluku pieneni

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kehottanut Britanniasta 7.12. tai sen jälkeen palanneita ihmisiä hakeutumaan koronatestiin. LEHTIKUVA / KALLE PARKKINEN

Kymenlaaksossa on varmistunut ensimmäinen Britanniasta löydetyn koronaviruksen muunnoksen kantaja, kertoo Kouvolan Sanomat. Taudin kantaja tuli Länsi-Euroopasta ja tapaus varmistettiin joulun pyhinä.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) on käynnistänyt taudin jäljitysketjun selvityksen.

Koronaviruksen uuden muunnoksen on epäilty olevan herkemmin leviävä ja tarttuvan erityisesti nuoriin ihmisiin.

Uutta muunnosta on havaittu monissa Euroopan maissa, muun muassa Ruotsissa, jossa ensimmäinen tapaus varmistettiin viime lauantaina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kehottanut Britanniasta 7.12. tai sen jälkeen palanneita ihmisiä hakeutumaan koronatestiin. Suositus on voimassa myös heille, jotka ovat jo käyneet testeissä kerran tai kaksi.

Suomessa on raportoitu 160 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 4 027 tartuntaa. Luku on 2 171 tartuntaa vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 6 198 tartuntaa.

Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja on raportoitu 1 723. Tämä on 581 tartuntaa vähemmän kuin edellisen seitsemän päivän jaksolla, jolloin tartuntoja raportoitiin 2 304.

Yhteensä Suomessa on todettu tähän mennessä 35 137 koronavirustartuntaa.