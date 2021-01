Uutissuomalainen: Suomi haluaa tukea kotimaista koronarokotetta pääsemään EU:n rokoteohjelmaan – nenäsumute suojaisi tartunnoilta ja taudilta

Suomessa on pisimmällä kehityksessä nenäsumutemuodossa oleva koronarokote. Sillä on edessään vielä kevään ja kesän aikana ihmiskokeet.

Jukka Pasonen

Uuden nenään sumutettavan rokotteen on havaittu antavan suojaa koronatartunnalta eikä pelkästään viruksen aiheuttamalta taudilta.

Suomi pyrkii tukemaan kotimaista koronarokotetta.

"Se on prosessissa. Tämä kuuluu usean ministeriön vastuulle", kertoo terveyden ja hyvinvoinnin suurlähettiläs Päivi Sillanaukee ulkoministeriöstä Uutissuomalaiselle.

Hän koordinoi rokotteisiin liittyvää yhteistyötä ministeriöiden välillä.

"Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on tutkimuksen rahoituselementtejä sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä esimerkiksi Business Finland, lainoittamista sekä huoltovarmuuteen liittyviä elementtejä. Ulkoministeriöllä taas on ulkomaankauppaan liittyvää osaamista ja kontakteja sekä kehitysrahoitusta esimerkiksi kansainväliseen rokotehankintaan. Lisäksi ministeri Ville Skinnarin (sd.) kokemuksesta yrittäjätaustaisena on tällaisessa hankkeessa iso hyöty."

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on päätösvaltaa, rakennetaanko Suomeen uuden teknologian rokoteosaamista ja tuotantovalmiutta. Suomen Akatemia tuki viime keväänä kotimaista rokotetutkimushanketta.

Suomessa on pisimmällä kehityksessä nenäsumutemuodossa oleva koronarokote. Sillä on edessään vielä kevään ja kesän aikana ihmiskokeet. Nyt myyntiluvan saaneissa ja sitä hakevissa rokotteissa, esimerkiksi Astra Zenecalla ja Johsson & Johnssonilla, on käytetty osin samaa teknologiaa.

Maailmalla on kehitteillä myös muutama muu nenäsumutetyyppinen rokote, joten turvallisuudesta ja tehosta on jo tietoa.

Uuden rokotteen on havaittu antavan nimenomaan suojaa koronatartunnalta eikä pelkästään viruksen aiheuttamalta taudilta. Tämä estäisi esimerkiksi oireettomien henkilöiden välittämät koronatartunnat. Suomalaisrokotteen oma valtti on myös, että rokoteannosten tuottamiseen käytettävä menetelmä olisi verrattain edullinen, ja valmistus onnistuisi hyvin Suomessa.

Sillanaukeen mukaan kevään aikana on tavoitteena aloittaa neuvottelut suomalaisen rokotteen pääsemiseksi EU:n rokoteohjelmaan.

