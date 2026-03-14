Viime vuonna työtapaturmissa menetti henkensä 10 ihmistä, joukossa yksi maatalousyrittäjä Yhdistävänä tekijänä viidessä laajasti tutkitussa työtapaturmassa olivat puutteet viime hetken tilannekohtaisessa riskien arvioinnissa.

Työskentely suurten eläinten kanssa on riskialtista. Kuva: Jaana Kankaanpää

Maija Ala-Siurua

Viime vuonna työpaikoilla tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa menehtyi yksi maatalousyrittäjä ja yhdeksän työntekijää.

Lisäksi tutkinta aloitettiin yhdestä maatalousyrittäjän vakavaan loukkaantumiseen johtaneesta tapauksesta, kertoo Tapaturmavakuutuskeskus TVK tiedotteessaan.

Valtaosa tutkituista tapauksista oli työtapaturmia, joiden taustalla olevat riskitekijät ja ehkäisykeinot olivat TVK:n mukaan ennestään tunnettuja.

”Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, työmenetelmien systemaattinen parantaminen sekä turvallisten käytäntöjen noudattamisen varmistaminen ovat edelleen keskeisiä keinoja vastaavien vahinkojen ehkäisemiseksi”, toteaa tiedotteessa työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola TVK:sta.

Seitsemän ihmisen työtapaturmainen kuolema johtui tilanteista, joissa henkilö puristui raskaan taakan tai koneen liikkuvien osien väliin.

Kolmessa tapauksessa kuolemaan johtaneet vammat olivat seurausta putoamisesta, siitä aiheutuneesta maahan iskeytymisestä tai hukkumisesta.

Kuolleiden keski-ikä oli noin 40 vuotta. Nuorin oli 19-vuotias ja vanhin 66-vuotias.

Kolme ihmishengen vaatineista tapauksista sattui rakentamisen toimialalla, kaksi tieliikenteen tavarakuljetuksessa ja kaksi elintarviketeollisuudessa. Muut tapaukset sattuivat laivojen rakentamisessa, kaivostoiminnassa ja kotieläintuotannossa.

Neljästä kuolemaan johtaneesta sekä yhdestä vakavaan vammautumiseen johtaneesta työtapaturmasta TVK teki laajan työpaikkaonnettomuustutkinnan.

Kahdessa työtapaturmassa kuoli työssään kokeneet maatalousyrittäjä ja kuorma-auton kuljettaja. Kahdessa työtapaturmassa kuoli vähemmän kokemusta työtehtävästä omannutta asentajaa. Kaikki tapaukset sattuivat fyysistä työtä tekeville.

Työpaikkaonnettomuustutkinta suoritettiin lisäksi yhdestä henkilön vakavaan vammautumiseen johtaneesta työtapaturmasta. Työtapaturma aiheutui maatalousyrittäjän paalauskoneen takaportin väliin puristumisesta.

Yhdistävänä tekijänä näissä viidessä laajasti tutkitussa työtapaturmassa olivat puutteet viime hetken tilannekohtaisessa riskien arvioinnissa.

”Riskienhallinta ei kohdistunut riittävästi merkittäviä riskejä sisältäneisiin työvaiheisiin, kuten nostoihin, kuorman purkuun, eläinten käsittelyyn tai koneiden huoltotöihin. Riskejä ei ollut joko tunnistettu tai niitä ei ollut kytketty konkreettisiksi ja toimiviksi työmenetelmiksi”, Veijola sanoo tiedotteessa.

Veijola kertoo myös, että toisaalta yksittäisten henkilöiden ja työryhmien omatoimisuus näytti johtaneen ohjeistettujen tai suunniteltujen turvallisten työmenetelmien soveltamiseen työturvallisuuden kustannuksella.

Viime vuonna sattui kaikkiaan 87 000 työpaikkatapaturmaa ja 20 000 työmatkatapaturmaa. Sekä työpaikalla että työmatkalla tapahtuneiden tapaturmien määrä laski edellisvuodesta.