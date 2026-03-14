Ministeri Ranne käski kysyä Traficomista, miksi maaseudun lupapalvelut lakkaavat – vielä edellisessä hallituksessa yksi puolue torjui keskittämisen Traficomilla on paljon itsenäistä liikkumavaraa, mutta sen linjauksiin on myös vaikutettu suoraan poliittisesti, MT:lle kerrotaan.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) ei halunnut kommentoida MT:lle tieliikenteen tutkinto- ja lupapalveluiden keskittämistä. Kuva: Jarkko Sirkiä

Analyysi Jukka Koivula

Tieliikenteen tutkinto- ja lupapalveluiden keskittäminen yllätti tammikuussa Suomen Autokoululiiton puheenjohtajan Timo Suomisen. Odotettavissa oli, että palvelupisteiden määrä vähentyy, mutta ratkaisun rajuus tuli puun takaa. Palvelupisteitä on nykyisin 77, mutta niiden määrä ollaan pudottamassa 43:een.

Suominen oudoksui MT:n haastattelussa muun muassa sitä, että Traficom päätyi jopa esillä olleita selvityksiä kovempaan keskittämiseen.

”Traficomin aiemmassa selvityksessä pyöriteltiin neljää erilaista harvennettua palvelupisteverkkoa, joissa olisi ollut 48‒70 paikkaa. On erikoista, että lopullinen ratkaisu on kaikkia selvityksen vaihtoehtojakin keskitetympi”, Suominen kommentoi tuolloin.

Suominen pitää selvänä, että tieliikenteen tutkinto- ja lupa-asioiden hoitaminen on jatkossa nykyistä työläämpää ja kalliimpaa maaseudun ihmisille. Erityisen huolissaan hän on maaseudun ikäihmisistä sekä mopokorttia ajavista alaikäisistä.

MT tiedusteli liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) esikunnasta, pitääkö vastuuministeri ratkaisua järkevänä. Ranteelta myös kysyttiin, voisiko ministeri halutessaan vaikuttaa Traficomiin, jotta ratkaisua kohtuullistettaisiin maaseudun ihmisten kannalta.

Ranteen avustajat vastasivat, että asiasta kannattaa kysyä Traficomista. Ministeri Ranne ei suostunut antamaan asiasta kommentteja puhelimitse saati sähköpostilla.

Traficomista vastattiin, että viraston täytyy kaikessa toiminnassaan säästää valtion tuottavuusohjelman mukaisesti. Traficomilla on runsaasti itsenäistä toimivaltaa siinä, miten valtioneuvoston ja liikenne- ja viestintäministeriön asettamiin taloudellisiin raameihin ylletään käytännön tasolla.

Viraston on osastopäällikön mukaan on tärkeää kilpailuttaa palvelut huolehtien siitä, ettei palvelujen tuottamisen hinta merkittävästi kasva. Jos näin ei tehtäisi, jouduttaisiin korottamaan asiakasmaksuja.

Traficomin osastopäällikkö Henna Antila myös tähdensi, että tieliikenteen tutkinto- ja lupapalvelut eivät ole budjettirahoitteisia vaan maksuperusteisia.

Antilan mukaan toiminta perustuu valtion maksuperustelakiin ja parin vuoden välein annetaan maksuasetus, jossa määritellään asiakashinnat. Palvelujen tuottaminen katetaan näillä asiakasmaksuilla.

Tätä Antila pitää yhtenä ratkaisevana perusteena sille, ettei nykyisen kaltaista verkostoa tieliikenteen lupapalveluissa ole järkevää ylläpitää.

Tieliikenteen tutkinto- ja lupa-asioiden hoitaminen on jatkossa nykyistä työläämpää ja kalliimpaa maaseudun ihmisille, koska palvelupisteverkostoa keskitetään voimakkaasti. Kuva: Jaana Kankaanpää

Kävi siis selväksi, että Traficomilla on paljon itsenäistä liikkumavaraa ja päätäntävaltaa. Sen sijaan epäselväksi jäi, onko virasto jonkinlainen valtio valtiossa, vai voisiko vastuuministeri ja maan hallitus halutessaan vaikuttaa sen tekemiin ratkaisuihin myös käytännön tasolla.

Tähänkään kysymykseen Ranteelta ei saanut vastausta. Traficomista puolestaan tyydyttiin toteamaan, että kilpailutuksia valmisteltaessa virasto on käynyt ministeriön kanssa vuoropuhelua ja pitänyt ministeriön tietoisena valmistelusta.

Keskustalähteen mielestä nykyinen hallitus ja erityisesti kokoomus näyttävät sepittäneen tarinan, jonka mukaan Traficom olisi niin itsenäinen toimija, ettei siihen voisi lainkaan vaikuttaa poliittisesti.

MT:n saamien tietojen mukaan Traficomin ratkaisuun tieliikenteen tutkinto- ja lupapalveluiden järjestämisessä on kuitenkin vaikutettu poliittisessa lähihistoriassa. Näin on tapahtunut marraskuussa 2021, kun vallassa oli Sanna Marinin (sd.) hallitus.

Keskustan sisäpiirilähteen mukaan Traficomista esitettiin jo 2021 vastaavaa maaseudun palvelupisteiden alasajoa, joka on nyt toteutumassa.

Tuolloin hallituksessa ollut keskusta oli riitauttanut asian liikenne- ja viestintäministeriön seurantaministerikokouksessa ilmoittamalla, etteivät mitkään esityslistalla olevat asiat etene, jos maaseudulta karsitaan tieliikenteen tutkinto- ja lupapalveluita. Asia jumiutui hetkeksi, mutta keskustalaiset saivat tahtonsa läpi ja maaseudun palveluverkko säilyi.

