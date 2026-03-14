Sadealue kiemurtelee Suomen yllä Seuraavan kolmen vuorokauden aikana ajoittaisia sateita tulee lähes koko maan alueella. Aluksi Kaakkois-Suomi ja toisaalta Luoteis-Lappi on poutaisia ja osittain aurinkoisia.

Jaa Kuuntele

Pohjois-Suomessa ja maan myös keskiosassa etenkin yöaikaan myös lunta ja räntää. Kuva: Sanne Katainen

Petri Hoppula

Maan länsiosasta Kainuuseen ulottuu vesisadealue, joka liikkuu hitaasti pohjoiseen ja itään. Kaakkois-Suomessa sekä sadealueen pohjoispuolella on poutaista ja pilvisyys rakoilee. Yön aikana sateita leviää myös Itä-Suomen alueelle ja Keski-Lappiin, aamulla myös Päälaelle. Lapissa sadealue muuttuu pohjoista kohti edetessään yhä lumisemmaksi. Sunnuntaina päivällä Lapin sateet väistyvät itään ja vesisadenauha on suunnilleen samalla paikalla, kuin tekstin alussa.

Yön alin lämpötila on -1 ja +7, Lapissa +2 ja -3 asteen välillä, sunnuntaipäivän ylin lämpötila +3 ja +10, Lapissa -2 ja +3 astetta.

Tiistain vastaisena yönä vettä, räntää ja lunta sataa maan keskiosassa. Kuva: Ilmatieteen laitos

Maanantaiyön aikana sadealue liikahtaa Pohjois- ja Itä-Suomen yli pääosin Venäjälle. Kaakonkulmalle sateita saattaa jäädä sinnittelemään. Lämpötila laskee pohjoisessa pakkaselle ja etelämpänäkin vain vähän nollan yläpuolelle. Sateen olomuoto käväisee idässä osittain lumena. Maanantaina päivällä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys laajalti runsasta. Päivälämpötila on alempi, kuin sunnuntaina. Illaksi sama säärintama, joka jo pääosin väistyi Venäjälle, palaa eteläiseen Suomeen.

Tiistain vastaisena yönä vettä, räntää ja lunta sataa maan keskiosassa. Tiistaina päivällä vettä sataa paikoin Savo-Karjalassa. Länsi-Lappikin on varsin sateinen ja siellä sateita tulee sekä lumena, että vetenä. Pilvisyys on pääosin runsasta. Aurinko näyttäytyy lähinnä maan länsiosassa sekä itärajan tuntumassa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

