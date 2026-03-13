Myräkkä kaataa puita ja katkoo sähköjäAinakin Satakunnassa pelastuslaitos on saanut tänään useita ilmoituksia teille kaatuneista puista, kertoo Satakunnan Kansa.
Tuulivaroitus on tällä hetkellä voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Tuulivaroituksia on annettu merelle kaikille alueille lukuun ottamatta Suomenlahden itäosaa.
Puuskainen tuuli on aiheuttanut jo jonkin verran haittaa eri puolilla Suomea.
Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan Suomessa oli kello 16.45 yhteensä 1 661 sähkötöntä asiakasta 40 eri kunnassa. Eniten sähköttömiä asiakkaita oli Eurajoella, jossa pahimmillaan sähköttömiä asiakkaita on vuorokauden aikana ollut yli 1 600.
Satakunnan Kansa kertoo, että maakunnan pelastuslaitos on saanut perjantain aikana useita ilmoituksia teille kaatuneista puista. Puita on raivattu teiltä ainakin Porissa, Eurajoen Luvialla ja Raumalla.
Sähkökatkokartan mukaan kello 20.05 sähköttömiä asiakkaita oli 1 825 kappaletta. Eniten sähkökatkoja oli Kokkolassa, jossa oli hetkellisesti 751 asiakasta ilman sähköä.
Yle kertoo, että ainakin Uudessakaarlepyyssä pelastuslaitos joutui valvomaan, etteivät noin 300 neliön hallirakennuksen kattopellit irronneet tuulen takia.
