Kelirikko puhkesi lakeuksilla – rajoittaa raskaita kuljetuksia varsinkin tietyllä säätyypillä Vaarallisista tienkohdista kannattaa soittaa Tienkäyttäjän linjalle

Jaa Kuuntele

Syksyn märät olosuhteet ja talven syvä routa tekevät tästä keväästä vaikean yhtälön tienpitäjille. Kuva pintakelirikosta maantie 17684 Alajoentiellä Lapualla. Kuva: Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Harri Kallio-Kurssi

Leuto maaliskuun alku on sulattanut lumia ja maanteiden pintoja pohjalaismaakunnissa. Sorateillä on havaittavissa alkavaa pintakelirikkoa erityisesti peltoaukeilla.

Osalle sorateitä on asetettu kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä. Ne viestivät tienkäyttäjälle mahdollisista routimisesta johtuvista epätasaisista kohdista, heitoista sekä tien pinnan liejuuntumisesta.

Jos raskaita kuljetuksia on välttämätöntä suorittaa kelirikkoaikana, ne kannattaa ajoittaa ajankohtaan, jolloin tienpinta on jäässä. Näin vältetään raskaiden ajoneuvojen aiheuttamat lisävauriot, Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus opastaa.

Hankalassa kelirikkotilanteessa viimeinen keino on asettaa tielle painorajoitus, jolla ehkäistään suurempien vaurioiden syntymistä ja varmistetaan tien liikennöitävyys. Useimmiten rajoituksessa ajoneuvon suurin sallittu massa on 12 tonnia.

Painorajoitetuilla teillä sallitaan kuitenkin joitakin rajoitusten ylittäviä liikennöintejä, kuten hälytys- ja tienpitoajoneuvot, reittiliikenteen linja-autot, elintarviketuotannon kuljetukset, talousjätteiden kuljetukset, energiahuollon kuljetukset, myymäläautoliikenne sekä kauppojen päivittäistavarakuljetukset. Kelirikkoajan maksullisen poikkeusluvan voi hakea paikallisesta elinvoimakeskuksesta.

Lähipäivien sää ei näytä tuovan helpotusta tilanteeseen.

Pintakelirikossa soratien pintakerros menettää kantavuutensa ja voi pahimmillaan velliintyä, mikä vaikeuttaa liikennöintiä. Haitallisempaa runkokelirikkoa voi esiintyä myöhemmin kevään edetessä.

Syksyn märät olosuhteet ja talven syvä routa tekevät tästä keväästä kokonaisuutena haastavan. Kelirikon vaikutukset voivat näkyä pitkälle kevääseen.

Tienkäyttäjän on hyvä tiedostaa, että kelirikkoaikana sorateillä yleiset pintakuntoon liittyvät laatuvaatimukset eivät ole voimassa. Pehmeät kohdat, syvät urat ja nopeasti muuttuvat olosuhteet voivat yllättää, joten ajonopeutta on syytä alentaa.

Lähipäivien sää ei näytä tuovan helpotusta tilanteeseen. Aurinkoiset ja tuuliset säät sekä yöpakkaset nopeuttaisivat tien pinnan kuivumista ja vähentäisivät pintakelirikon syntyä sekä lyhentäisivät sen kestoa.

Sateet puolestaan voivat heikentää teiden pintakuntoa nopeastikin.

Liikennettä vaarantavista ongelmista voi ilmoittaa Tieliikennekeskuksen Tienkäyttäjän linjalle, numeroon 0200 2100 (24/7).