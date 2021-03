Viidelle maakuntakentälle ostettavan lentoliikenteen kilpailutus päättyy tänään

Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin toteuttamaan kilpailutukseen kuuluvat reitit Helsingin ja Joensuun, Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Kemi-Tornion sekä Kajaanin lentoasemien välillä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Lentoliikenteen kilpailutus Suomen viidelle maakuntakentälle päättyy tänään. Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin toteuttamaan kilpailutukseen kuuluvat reitit Helsingin ja Joensuun, Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Kemi-Tornion sekä Kajaanin lentoasemien välillä.

Viisi maakuntakenttää oli viime vuonna ilman lentoja yli puoli vuotta, kun Finnair keskeytti lentonsa kentille koronapandemian vuoksi. Finnair aloitti maakuntakentille lennot uudestaan lokakuusta ja jatkaa lentämistä huhtikuun 18. päivään saakka. Tarjouskilvan voittaneen yhtiön liikennöinti alkaisikin aikaisintaan huhtikuun 19. päivänä.

Kilpailutus perustuu lentoliikenteelle myönnettyyn 11,5 miljoonan euron määrärahaan, jolla on määrä kattaa julkisen palveluvelvoitteen kustannuksia.

Tarkoituksena on hankkia lentoliikennettä reiteille tämän vuoden loppuun saakka. Maakuntakenttien tilannetta viime syksynä selvittänyt liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä totesi, että valtion ostama lentoliikenne olisi väliaikainen toimi, jolla ostettaisiin myös aikaa kehittää pidemmän aikavälin ratkaisuja.

Kilpailutukseen ovat voineet jättää tarjouksensa EU:n alueen lentoyhtiöt. Kilpailutuksessa tarkastellaan esimerkiksi tarjottuja liikennöintimääriä, matkustajakapasiteettia ja esimerkiksi erikoismatkatavaroiden kuljetuskykyä.

Vähimmäisvaatimuksena on ollut, että tarjouksen jättävä yhtiö sitoutuu lentämään kaksi edestakaista vuoroa arkipäivisin. Muutamilla reiteillä paikkamäärän on oltava vähintään 50, osassa 29. Yhdensuuntaisille lentolipuille on asetettu 200 euron hintakatto ja edestakaiselle matkalle maksimihinta on 300 euroa.

Finnair on ilmoittanut arvioivansa omaa osallistumistaan kilpailutukseen. Yhtiön mukaan sen kalusto ei välttämättä ole sellaista, joka soveltuu parhaiten reittien matkustajamäärille.