NYT: EU aikeissa rajoittaa rokotteiden vientiä kuudeksi viikoksi

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen uhkasi lauantaina Astra Zenecaa vientikiellolla, jos EU ei saa omia rokotetoimituksiaan ensin. LEHTIKUVA/AFP

EU kaavailee koronarokotteiden viennin rajoittamista kuuden viikon ajaksi, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times. Lehden mukaan suunnitelma löytyy EU:n hätätilasäännöksiä koskevasta tekstiluonnoksesta.

Toteutuessaan EU:n alueella valmistettuja rokotteita koskevat rajoitukset leikkaisivat rokotteiden vientiä esimerkiksi Britanniaan ja muihin maihin. Syynä vientirajoitussuunnitelmaan ovat puutteellinen rokotetarjonta ja lääkeyhtiöiden toimitusvaikeudet unionin alueella.

New York Timesin mukaan luonnos on määrä julkistaa keskiviikkona. Lehti on saanut kahdelta EU-lähteeltä vahvistuksen näkemänsä luonnoksen sisällöstä.

EU on sallinut lääkeyhtiöiden viedä ainakin noin 40 miljoonaa unionin alueella valmistettua lääkeannosta muihin maihin helmi–maaliskuussa, lehti kertoo.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen uhkasi lauantaina lääkeyhtiö Astra Zenecaa viennin keskeyttämisellä, jos EU ei saa omia rokotetoimituksiaan ensin. Yhtiö on ilmoittanut isoista toimitusongelmista.

EU:n on mahdollista kieltää suunniteltu vienti, von der Leyen sanoi saksalaisen Funke-mediatalon haastattelussa.

Mahdollinen vientikielto voisi vaikuttaa Astra Zenecan ohella myös Pfizerin ja Modernan valmistamiin rokotteisiin, New York Times kertoo.