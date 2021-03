"Kun kyse on inhimillisestä elämästä, ei sitä täsmälliseksi saa" – katso lista liikkumisrajoitusten vaikutuksista arkeen ja asiointiin

Alivaltiosihteeri Timo Lankisen mukaan ei olisi sallittua, että vuokrataan lyhytaikaisesti mökkejä ja kuljetaan niille. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Pääkaupunkiseudulle ja Turkuun kaavailluista liikkumisrajoituksista saatiin torstaina konkretiaa, kun pääministeri Sanna Marin (sd.), alivaltiosihteeri Timo Lankinen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen pitivät liikkumisrajoituksista tiedotustilaisuuden.

Lankinen valtioneuvoston kansliasta sanoi, että esimerkiksi ostoskeskuksissa hengaaminen tai erikoisliikkeistä tavaroiden hankkimista varten liikkuminen ei ole laillista.

"Se on ratkaisevaa, missä tarkoituksessa tällainen matka tehdään. Ei ole välttämätöntä mennä hankkimaan vaikka koristetarvikkeita, se ei ole välttämätöntä. Ymmärretään se, että jos on tehnyt matkan hankkiakseen elintarvikkeen ja samalla ottaa mukaansa koriste-esineen, se on mahdollista", Lankinen sanoi.

Lankinen lisäsi, että jos matkoja tehdään sen vuoksi, että lähdetään ostoksille ja hakemaan jotakin esimerkiksi Stockmannin eri kerroksista, niin silloin se ei ole sääntelyn mukaan mahdollista eikä se matka ole sallittu.

Tämänhetkisen tiedon pohjalta arvioidaan, että rajoituksia voisi tulla voimaan Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Turun kunnissa. Liikkumisrajoituksia voi tulla kuitenkin voimaan myös muille alueille, mikäli tilanne muuttuu.

Lankisen mukaan lainsäädännössä lähdetään siitä, että vapaa-ajan asunnon tulisi olla omistuksessa, pitkäaikaisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto, ei sellainen, jota vuokrataan lyhyeksi ajaksi.

"Ei ole sallittua se, että vuokrataan lyhytaikaisesti mökkejä ja kuljetaan niille", Lankinen totesi.

Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta täsmensi tilaisuudessa, että viikoksi vuokratulle mökille ei siis saisi mennä.

Esitetty lainsäädäntö lähtee siitä, että ihmisten pitäisi pysyä omissa asuinpaikoissaan. Laissa on lisäksi lueteltu useita poikkeuksia, joista osa jättää tulkinnanvaraa.

"Kun on kysymys inhimillisestä elämästä, ei sitä aina täsmälliseksi saa", Lankinen sanoi.

Lankiselta kysyttiin myös, josko esimerkiksi poliisi tulee valvomaan kulkemista alueiden rajoille. Hän totesi, että tämä kysymys pitäisi osoittaa poliisille.

Hallitus kertoi keskiviikkona kaavailemistaan liikkumisrajoituksista. Hallituksen tavoite olisi liikkumisrajoituksilla karsia muut kuin aivan välttämättömät kontaktit mahdollisimman vähiin.

Liikkumisrajoitukset lähtevät siitä, että oman pihapiirin ulkopuolella saisi liikkua virkistäytymis- ja ulkoilutarkoituksessa vain samaan talouteen kuuluvien tai enintään kahden muun henkilön kanssa.

Liikkumisrajoitukseen kuuluu normaalin ulkoilun ohella pitkä lista poikkeuksia. Esimerkiksi elintarvikkeiden, lääkkeiden, polttoaineen ja muiden elämän kannalta välttämättömien tarvikkeiden hankkiminen olisi sallittua. Samoin pankissa ja postissa saisi asioida.

Liikkumisrajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon ja kasvomaskin käyttämättä jättämisestä määrätä 40 euron rikesakko.

Rajoitusten voimassaoloalueista määrättäisiin kolmeksi viikoksi kerrallaan valtioneuvoston asetuksella.

Tällä hetkellä liikkumisrajoituksissa on kyse vasta hallituksen esityksestä, joka eduskunnan täytyy vielä hyväksyä. Rajoitukset tulevat kuitenkin voimaan vasta, kun valtioneuvosto antaa asetuksen.

Lain hyväksyminen ei siis vielä tarkoita, että liikkumisrajoituksia tulisi.

