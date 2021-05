Kanta-Hämeessä pohditaan koko sairaalan kattavia toimenpiteitä virusmuunnoksen hillitsemiseksi – "Olemme pyytäneet asiantuntija-apua THL:stä"

Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu yli 91 000 tartuntaa. LEHTIKUVA / Silja-Riikka Seppälä

Kanta-Hämeessä pohditaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtajaylilääkäri Sally Leskisen mukaan koko sairaalaa koskevia toimenpiteitä, joilla keskussairaalan koronaepidemia saataisiin haltuun.

"Olemme pyytäneet asiantuntija-apua (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) THL:stä siitä, pitäisikö meidän ottaa koko sairaalassa kaikissa toimissa hetkellisesti kosketus- ja pisaravarotoimet käyttöön. Ne ovat kohtuullisen raskaita toki silloin, jos kaikissa toimissa käytettäisiin niitä. Ne hidastavat ja ovat raskaita toimia, mutta käymme läpi kaikki tarvittavat keinot, jotta tavalla tai toisella tämä epidemia saadaan kuriin."

Tehokkaammat toimet tarkoittaisivat Leskisen mukaan muun muassa suojatakkien, visiirien ja hanskojen käyttöä potilaskohtaamisissa. Tämän lisäksi vastaavasti käytettäisiin myös tehokkaampia hengityssuojaimia, kuten FFP2- ja FFP3-maskeja, aiempaa herkemmin.

Keskussairaalan epidemiassa on THL:n sekvensoinnissa paljastunut koronaviruksen Intian muunnos. Keskussairaalasta epidemia on levinnyt myös maakunnan jatkohoitosairaaloihin Forssaan ja Hämeenlinnaan.

Keskussairaalasta on löydetty Leskisen mukaan keskiviikkona lisää koronatapauksia.

"Seulonnoissa löydettiin osastoilta kaksi uutta tapausta, joista toinen on niin sanotusti puhtaalla osastolla, eli koko osasto menee karanteeniin. Eilen tuli yhdeksän uutta tapausta. Näistä kahden tartunnan lähde on epäselvä tässä kohtaa ja muut liittyvät sairaalaepidemiaketjuihin tavalla tai toisella."

Myös nämä uudet tapaukset ovat Leskisen mukaan mitä todennäköisimmin viruksen intialaista muunnosta.

Länsi- ja Sisä-Suomen kuntien on edelleen järjestettävä terveystarkastukset alueellaan sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville henkilöille, määrää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Määräys on voimassa kesäkuun loppuun asti.

Terveystarkastukset järjestetään koronaviruksen leviämisen estämiseksi, joka on yleisvaarallinen tartuntatauti.

Terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista riskimaista tuleville rajanylittäjille. Riskimaiksi luetaan maat, joissa koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25 tapausta 100 000 henkilöä kohden kahden viikon ajalta.

Määräys ei koske 2008 tai sen jälkeen syntyneitä lapsia eikä kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä työtehtävissään.

Suomessa on raportoitu neljä uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoo THL.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa nyt yhteensä 946.

Sairaalahoidossa on kaikkiaan 101 ihmistä, joista 18 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa on nyt 13 ihmistä vähemmän kuin eilen.

THL kertoi aiemmin tänään, että uusia koronavirustartuntoja on raportoitu 220.Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 719 tartuntaa, mikä on 159 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Alueellisesti tartuntatilanne on tällä hetkellä pahin Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, jossa tartuntojen ilmaantuvuus on viimeisen kahden viikon ajalta 220 tapausta 100 000 asukasta kohden. Seuraavaksi eniten tartuntoja on asukaslukuun suhteutettuna Kanta-Hämeessä (ilmaantuvuusluku 118) ja Päijät-Hämeessä (89).

Rauhallisin epidemiatilanne on nyt Itä-Savon ja Lapin sairaanhoitopiireissä, joissa ilmaantuvuusluku on alle viisi. Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä ilmaantuvuusluku on alle 10.

Valtakunnallinen ilmaantuvuus kahdelta viikolta on 49 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu yli 91 000 tartuntaa.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 2,34 miljoonaa eli 42,1 prosenttia suomalaisista, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä lähes 30 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 7,4 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 410 000:tta ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa vajaalla 21 000:lla.

Ensimmäiset kansalliset koronarokotustodistukset ovat nyt saatavilla terveystietojen verkkopalvelu Omakannasta, tiedottavat sosiaali- ja terveysministeriö, THL ja Kela.

Touko-kesäkuussa tiedot tulevat näkyviin suurelle osalle rokotetuista viiveellä, tiedotteessa kerrotaan. Rokotustodistus on nyt saatavilla Omakannassa noin 72 prosentilla rokotetuista.

Todistuksen saa jo ensimmäisestä rokotuskerrasta.