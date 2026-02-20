Maailmalla kohua herättänyt akkukeksintö on viety VTT:n syyniin, kertoo Donut Lab Kiinteään olomuotoon perustuva akku mullistaisi sähkön varastointia eri alustoilla.

Jaa Kuuntele

Donut Labin akkuinnovaation luvataan lyhentävän sähköauton latausaikaa parhaimmillaan viiteen minuuttiin. Kuvan auto ei liity juttuun. Kuva: Tapio Vesterinen

Uutiset | Energia Harri Kallio-Kurssi

Virolais-suomalainen startup-yhtiö Donut Lab on kertonut suuria lupauksia uudesta akkutekniikasta, joka perustuu kiinteään olomuotoon, solid-state-tekniikkaan.

Toteutuessaan eri alustoille soveltuva tekniikka veisi sähköisen liikkumisen käyttökokemuksen uudelle tasolle. Yhtiö esitteli tekniikkaansa hiljattain alan messuilla Yhdysvalloissa.

Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki kertoi perjantaiaamuna, että yhtiön paljon kohua ja epäilyjä herättänyt akkuinnovaatio on tällä hetkellä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n arvioinnin kohteena. Ensimmäisiä tietoja tutkimuksista kerrottaneen maanantaina.

”Akku on sovellettavissa moniin eri ajoneuvoihin ja luvassa autojen voimanlähteeksi lähiaikoina. Yhteistyökumppanimme Cova Power on valmis toimittamaan tekniikkaamme raskaan liikenteen käyttöön”, Lehtimäki julkisti videolla.

Akkujen valmistusta on kerrottu sijoittuvan tytäryhtiö Nordic Nano Groupin tiloihin Imatralla. Yhtiö on keskittynyt nanotekniikkaan.

Donut Labin sisaryhtiö Verge Motorcycles on ilmoittanut aloittavansa uudella akkuteknologialla ja sähkömoottorilla varustettujen moottoripyörien toimitukset asiakkaille jo keväällä. Tällä yhtiöllä on toimitilat Seinäjoella.

Sähkömoottoripyöriä valmistama Verge Motorcycles toimii Seinäjoella. Kuva: Harri Kallio-Kurssi

Akun on kerrottu latautuvan täyteen alle viidessä minuutissa.

Nykyään käytössä olevan litiumionitekniikan sijaan solid-state-akut käyttävät akkujen sisältämän nestemäisen elektrolyytin sijasta kiinteää materiaalia, esimerkiksi keraamia, lasia tai polymeeriä.

Donut Lab on kertonut, että heidän akkunsa energiatiheys on jopa 400 wattituntia per kilo, mikä on noin kaksinkertainen nykyisin käytössä olevaan tekniikkaan.

Akun on kerrottu latautuvan täyteen alle viidessä minuutissa ja sen luvataan kestävän jopa satatuhatta lataussykliä. Akku kestäisi käytössä jopa satoja vuosia.

Lisäksi lämpötiloille epäherkän akun väitetään toimivan liki täydellä teholla 30 asteen pakkasessa ja yli sadan asteen kuumuudessa. Akkujen raaka-aineissa ei käytetä harvinaisia maametalleja, mikä lisää ekologisuutta. Akut olisivat myös täysin paloturvallisia.