Venäjä jatkoi iskujaan Ukrainaan vuosipäivän kynnyksellä Puolan ilmavoimat ilmoitti yöllä lähettäneensä hävittäjiä suojelemaan maan ilmatilaa vastauksena Venäjän iskuihin.

Venäjä on iskenyt säännöllisesti Ukrainan siviili-infrastruktuuriin. Arkistokuva. LEHTIKUVA/ AFP.

Venäjä jatkoi iskujaan Ukrainaan hyökkäyssodan vuosipäivän kynnyksellä, kertoivat ukrainalaisviranomaiset sunnuntaina.

Ukrainalaisen Kyiv Independentin mukaan Venäjä iski yöllä viidelläkymmenellä ohjuksella ja lähes 300:lla pitkän kantaman kamikaze-droonilla. Suurin osa iskuista kohdistui Kiovaan ja sen esikaupunkeihin. Ukrainan ilmavoimat ilmoitti ampuneensa alas kolmisenkymmentä ohjusta ja yli 270 droonia.

Kiovan alueen kuvernöörin Mykola Kalashnykin mukaan hyökkäyksessä kuoli yksi mies noin 70 kilometriä Kiovasta lounaaseen sijaitsevassa Fastivin kaupungissa, kun asuinrakennus romahti. Hänen mukaansa Kiovan alueella haavoittui ainakin 15 ihmistä, joista neljä oli lapsia.

Kiovassa haavoittui lisäksi kaksi ihmistä, kertoi kaupungin pormestari Vitali Klitshko aiemmin sunnuntaina viestipalvelu Telegramissa. Hänen mukaansa haavoittuneet kuljetettiin sairaalaan.

Kiovan sotilashallinnon päällikkö Tymur Tkachenko varoitti Telegramissa, että Venäjä iski pääkaupunkiin ballistisilla aseilla ja kehotti asukkaita hakeutumaan suojaan.

Uutistoimisto AFP:n Kiovassa paikan päällä olevat toimittajat kuulivat sarjan räjähdyksiä, jotka alkoivat varhain sunnuntaiaamuna pian sen jälkeen, kun Ukrainan ilmavoimat oli antanut hälytyksen. Ilmavoimat laajensi myöhemmin hälytyksen koskemaan koko maata ohjusuhkan vuoksi.

Puolan ilmavoimat ilmoitti yöllä viestipalvelu X:ssä lähettäneensä hävittäjiä suojelemaan Puolan ilmatilaa vastauksena Venäjän iskuihin.

”Tässä on ilmiselvästi kyse terrori-iskusta.” Andri Sadovyi

Länsi-Ukrainassa Lvivin kaupungissa kuoli poliisi ja haavoittui 15 ihmistä, kun Venäjä iski puolen yön aikaan keskeiselle ostoskadulle.

”Tässä on ilmiselvästi kyse terrori-iskusta”, Lvivin pormestari Andri Sadovyi sanoi.

Tiistaina tulee kuluneeksi neljä vuotta siitä, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Venäjä on iskenyt säännöllisesti Ukrainan siviili-infrastruktuuriin, kuten asuinrakennuksiin ja energiainfrastruktuuriin.