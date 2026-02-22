Viikko alkaa paikoin aurinkoisena, mutta puolivälissä sateet palaavat Tuoretta lunta satoi viikonloppuna reippaasti koko maassa. Tämän jälkeen sää pysyttelee koko maassa pääosin poutaisena ja laajalti myös selkeänä – ennen viikon puolivälissä tapahtuvaa uutta käännettä.

Viikonlopun lumisateiden jälkeen on luvassa selkeää säätä. Kuva: Timo Heikkala

Uutiset | Sää Vendi Pelkonen

Viikonloppuna pitkä pakkasjakso päättyi ja lähes koko maamme sai pitkästä aikaa uuden lumipeitteen matalapaineen myötä. Ennustetun mukaisesti lumikertymät olivat suurimpia Lounais-Suomessa, Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Savossa.

Kahden vuorokauden sisällä uutta lunta kertyi esimerkiksi Kaarinaan 13 senttimetriä, Kuopioon 17 senttimetriä ja Virolahdelle 15 senttimetriä. Lumisadealue on edelleen sunnuntai-iltana osittain Itä-Suomen yllä, siirtyen kokonaan Suomen itäpuolelle illan ja yön aikana.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Uusi viikko alkaa varsin poutaisessa ja laajalti selkeässä säässä. Maanantaina pilvisintä on maan länsi- ja lounaisosassa sekä itärajan tuntumassa. Muualla maassa aurinko pääsee paistamaan.

Sää jälleen pakastuu, ja etenkin öisin pakkanen kipuaa maan etelä- ja keskiosassa 15 asteen tuntumaan sekä pohjoisessa paikoin 20 ja 30 pakkasasteen välille. Tiistaina ja keskiviikkona sää on yhä laajalti poutaista, mutta pilvisyys vaihtelee.

Viikon puolessa välissä matalapainetoiminta aktivoituu Skandinavian yllä kääntäen sään jälleen sateiseksi, tuuliseksi ja lauhaksi täällä meillä Suomessa. Tämän hetken ennusteen mukaan lämpötila voisi nousta plusasteille maan lounaisosassa, nostaen samalla vesisateiden riskiä. Laajalti myös uutta lumikertymää on odotettavissa. Muutoksen aikataulu ja voimakkuus tarkentuvat varmasti vielä alkuviikosta.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

