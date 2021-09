Video: Livojoelle kuljetetaan helikopterilla 800 tonnia kutusoraa kaloille – reilun viikon aikana tehdään yli 550 lentoa

Jouni Porsanger

Reilun viikon aikana helikopterilla tehdään Livojoelle yli 550 reissua.

Posion Livojoella kunnostetaan kuluvan viikon aikana kalojen kutualueita kuljettamalla helikopterilla jokeen kutusoraa.

Joen yläosalla kunnostetaan kolme koskea, Mustakoskea, Pitkäkoskea ja Niskakoskea. Joen alaosissa on kunnostettu jo aiemmin viisi koskea.

Soraa alettiin tuoda Livojoen yläosiin viime torstaina. Tarkoitus on tuoda kutusoraa ja pienpoikaskivikkoja harjuksille, taimenille ja lohille.

”Kutusora on hävinnyt uittoperkausten ja kivetysten jälkeen. Nyt on havahduttu siihen, ettei siellä ole harjukselle eikä taimenelle lisääntymisalueita”, kertoo Metsähallituksen eräsuunnittelija Eero Hartikainen.

Sora tuodaan joelle Pudasjärveltä.

”Helikopterissa on vaijereilla kiinnitettynä kuuppa, joka täytetään soralla. Kopteri lentää kohteeseen, jossa on merkkipoijuilla merkitty paikka johon sora pudotetaan.”

Yhteensä sora-ainesta tuodaan jokeen 800 tonnia. Yhdellä helikopterireissulla paikalle pystytään kuljettamaan 1,4 tonnia.

”Yli 550 lentoa tehdään reilun viikon aikana. Koskaan ei tiedä, jos tulee jotain ongelmia, mutta viimeistään syyskuun puolessa välissä pitäisi olla valmista.”

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat Hartikaisen mukaan noin 150 000–160 000 euroa.

”Siinä on mukana myös esimerkiksi suunnittelijan töitä.”

Livojoen yläosan kunnostukset rahoitetaan Lapin ely-keskuksen myöntämällä avustuksella ja Helmi-elinympäristöohjelman rahalla.

Hankkeen positiiviset vaikutukset alkavat Hartikaisen mukaan näkyä hyvinkin nopeasti.

”Periaatteessa jo tälle syksylle taimenen kutuaikaan olisi toiveissa, että taimenet löytäisivät nämä uudet kutualueet. Harjuksen suhteen kutuaika alkaa ensi keväänä.”

Käynnissä olevan hankkeen pitäisi Hartikaisen arvion mukaan turvata kalojen kutualueet Livojoella.

”Mehän seuraamme kunnostuskohteissa, miten sora on pysynyt tai onko se liettynyt. Jos liettymää esiintyy, niin soraa voidaan pöyhiä ja puhdistaa. Livojoen yläosa on kuitenkin todella luonnonomainen, eikä esimerkiksi ojitus ei vaikuta yläosan koskiin. Minulla on sellainen näppituntuma, että tämä ratkaisu on todella pitkäkestoinen.”

Jokeen luotu sorakko ei välttämättä pysy sillä alueella, johon se aluksi tiputetaan. Tämä ei Hartikaisen mukaan ole ongelma.

”Luonto se parsii sitten tulvien ja talvien myötä. Joitakin sorakoita varmaan siirtyy, mutta ne etsivät paikkansa alempaa koskesta.”

Jouni Porsanger

Sora pudotetaan poijuilla merkityille kutualueille.