Irak ottaa vastaan vapaaehtoisesti Valko-Venäjältä palaavia, Turkki alkaa rajoittaa Lähi-idästä Valko-Venäjälle suuntaavien ihmisten lentoja

Maailman terveysjärjestö WHO on kertonut olevansa huolissaan rajalla olevien ahdingosta. LEHTIKUVA/AFP

Irak kertoo suostuvansa ottamaan vastaan kansalaisiaan, jotka palaavat vapaaehtoisesti Valko-Venäjän ja Puolan rajalta. Irak ilmoittaa valmistelevansa listoja palautettavista kansalaisistaan. Irakin ulkoministeriön tiedottajan Mohammed al-Sahafin mukaan Irak on valmis järjestämään tarvittaessa useamman lennon kansalaistensa palauttamiseksi.

Irak on lähettänyt rajalle diplomaattejaan Moskovasta ja Varsovasta selvittämään kansalaistensa turvallisuustilannetta siellä ja neuvottelemaan viranomaisten kanssa.

Mohammed al-Sahafin mukaan Valko-Venäjän lähetystöt Irakin pääkaupungissa Bagdadissa ja sen kurdien itsehallintoalueella Erbilissä on suljettu väliaikaisesti. Samalla turistiviisumien myöntäminen Valko-Venäjälle on keskeytetty. Iraqi Airwaysin lennot Bagdadin ja Minskin välillä ovat olleet tauolla jo elokuusta lähtien. Sen vuoksi EU:hun pyrkineet ovat viime aikoina lentäneet välietappien kuten Turkin kautta.

Valko-Venäjän ja Puolan rajalla on ollut jo päiväkausia jumissa satoja EU:hun pyrkiviä, joista monet ovat Irakin kurdeja. Olosuhteet rajalla ovat hyiset, ja ihmisiä on jo kuollut pakkasiin. Maailman terveysjärjestö WHO on kertonut olevansa huolissaan rajalla olevien ahdingosta.

Länsimaiden mukaan Valko-Venäjä on houkutellut ihmisiä Lähi-idästä Valko-Venäjälle lähettääkseen heitä suurin joukoin rajan yli EU:n alueelle kostona maalle asetetuista pakotteista.

Ihmiset majailevat nyt hyytävissä lämpötiloissa Valko-Venäjän ja Puolan rajan tuntumassa sijaitsevassa telttaleirissä. EU:n jäsenmaa Puola ei suostu ottamaan heitä vastaan.

Turkin ilmailuviranomaiset vahvistivat aiemmin perjantaina kieltäneensä Syyrian, Irakin ja Jemenin kansalaisia lentämästä Turkin kentiltä Valko-Venäjälle.

Ilmailuviranomaiset ilmoittavat lausunnossaan päätöksensä syyksi laittomiin rajanylityksiin liittyvät ongelmat Euroopan unionin ja Valko-Venäjän rajalla. Tämän vuoksi näiden kolmen maan kansalaiset eivät toistaiseksi saa ostaa lippuja ja nousta Valko-Venäjälle meneviin koneisiin, lausunnossa sanotaan.

Jo aikaisemmin Valko-Venäjän valtiollinen lentoyhtiö Belavia ilmoitti, ettei se päästä maakolmikon kansalaisia lennoilleen.

Venäjä ei aio katkaista maakaasutoimituksiaan Eurooppaan. Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka uhkasi hiljattain katkaista toimitukset Valko-Venäjän kautta kulkevassa putkistossa, jos maalle asetetaan uusia pakotteita.

"Venäjä on ollut ja on vastaisuudessakin maa, joka täyttää kaikki velvoitteensa toimittaa eurooppalaisille kuluttajille kaasua", sanoi Kremlin edustaja Dmitri Peskov.

"Venäjän luotettavuudesta toimittajana nykyisten ja tulevien sopimusten nojalla ei ole epäilystäkään", Peskov jatkoi.

Peskovin mukaan Lukashenka ei ollut keskustellut lausunnostaan ennakolta Venäjän kanssa.

Venäjä ja Valko-Venäjä järjestävät yhteiset sotaharjoitukset lähellä Puolan ja Liettuan rajaa, kertoo Valko-Venäjän puolustusministeriö viestipalvelu Telegramissa.

Harjoitus pidetään Hozassa, vain parinkymmenen kilometrin päässä Puolan rajasta. Valko-Venäjän puolustusministeriön mukaan sotaharjoitukset liittyvät suoraan kriisiin Puolan rajalla.

Valko-Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoitukseen osallistuu muun muassa maahanlaskujoukkoja, Venäjän asevoimien Il-76-kuljetuskone sekä valkovenäläisiä helikoptereita.

Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksessa käydään läpi muun muassa yllätyshyökkäykseen varautumista.

Länsimaiden mukaan Valko-Venäjä on houkutellut ihmisiä Lähi-idästä Valko-Venäjälle lähettääkseen heitä suurin joukoin rajan yli EU:n alueelle kostona maalle asetetuista pakotteista.

Ihmiset majailevat nyt hyytävissä lämpötiloissa Valko-Venäjän ja Puolan rajan tuntumassa sijaitsevassa telttaleirissä. EU:n jäsenmaa Puola ei suostu ottamaan heitä vastaan.