STT haksahti vanhaan aprillipilaan – juttu Eppu Normaalin Tohloppi-kaupasta oli perätön

STT lähetti torstaina jakeluun perättömän uutisen, jossa väitettiin Eppu Normaali Oy:n ostaneen Yleisradiolta Tohlopin toiminnot Tampereella. Kuva Tohlopista. LEHTIKUVA / Tarja Repo

STT lähetti torstaina jakeluun perättömän uutisen, jossa väitettiin Eppu Normaali Oy:n ostaneen Yleisradiolta Tohlopin toiminnot Tampereella. Virhe tapahtui, kun toimituksessa etsittiin lisätietoa liittyen tiedotteeseen, jossa kerrottiin, että Tampereen kaupunki, Yle, Akun Tehdas ja kiinteistöyhtiö SBB Norden kehittävät uutta studiota Tohloppiin.

Google-haku vei aprillipilaan, joka näin päätyi STT:n uutiseksi asti.

Akun Tehtaan toimitusjohtaja Aku Syrjä joutui selvittelemään asiaa moneen suuntaan torstai-iltana, mutta näki STT:n mokassa myös koomisen puolen.

"Eihän sille nyt mitään mahda, että kyllähän se tavallaan vähän huvittaa", Syrjä sanoi STT:lle.

Pila oli Syrjän mukaan noin viiden-kuuden vuoden takaa. Eppujen virallisen etusivun kautta kyseistä tiedotetta ei enää löydy.

"Jonkun mutkan kautta on pitänyt päästä jonnekin internetin syövereihin. Sinnehän niitä sitten jää", Syrjä sanoi.

Syrjä muisteli, että hämmennystä syntyi myös silloin kun alkuperäinen aprillipila julkaistiin.

"Osa yleläisistä otti sen tosissaan ja sitä jouduttiin silloinkin vähän selittelemään", Syrjä muisteli.

STT:n päätoimittaja Minna Holopainen pahoittelee tapahtunutta ja sanoo, että uutinen olisi pitänyt tarkistaa paremmin.

"Tämä oli tietysti virhe, jonka olemme pyrkineet korjaamaan mahdollisimman nopeasti ja näkyvästi. Luotettavuus on STT:n tärkein arvo. Pyrimme kaikin tavoin ehkäisemään virheitä. Mutta tämäkin on ihmistyötä, ja joskus virheitä sattuu. Virheettömyyden jälkeen seuraavaksi paras asia on korjata virhe kunnolla ja ottaa siitä opiksi", Holopainen sanoi.

Samalla Holopainen kiittää kaikkia jotka ottivat yhteyttä huomattuaan virheen.

"Tämä on myös hyvä esimerkki siitä, että jos huomaa uutisissa virheen, siitä kannattaa heti antaa palautetta, jotta väärä tieto saadaan korjatuksi. Arvostan, että Aku Syrjä ja Tampereen kaupunki ottivat näin nopeasti yhteyttä meihin", Holopainen kiitti.