Suomi toimittaa Ukrainaan rynnäkkökivääreitä, ammuksia ja kertasinkoja

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (vas.) ja pääministeri Sanna Marin (oik.) kertoivat hallituksen aseavusta Ukrainalle. LEHTIKUVA / Jussi Nukari

Suomi toimittaa Ukrainalle puolustusmateriaaliapua, joka sisältää myös aseellista apua. Presidentti Sauli Niinistö päätti asiasta tänään valtioneuvoston esityksestä ja sisällöstä kertoivat pääministeri Sanna Marin (sd.), puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tiedotustilaisuudessa.

Kaikkosen mukaan päätös sisältää 2 500 kappaletta rynnäkkökiväärejä, 150 000 patruunaa niihin, 1 500 kertasinkoa ja 70 000 kappaletta kertamuonapakkauksia eli niin sanottuja taistelijamuonapakkauksia.

Kaikkonen luonnehti pakettia pohjoismaisen linjan mukaiseksi. Hän sanoo, että valmistelussa on katsottu, mikä materiaali on Suomelle tärkeää, mistä Suomen on hieman helpompi luopua ja mitkä ovat Ukrainan tarpeet.

Tarkkoja mallitietoja aseista ei Kaikkosen mukaan paljasteta.

Hallitus kertoi eilen, että Suomi lähettää Ukrainaan 2 000 luotisuojaliiviä, 2 000 komposiittikypärää, 100 kappaletta paareja sekä kaksi ensihoitoaseman varustusta.

Kaikkosen mukaan apu on lähdössä tällä tietoa Ukrainaan kahdessa osassa ja se pyritään saamaan perille niin nopeasti kuin mahdollista.

"Eilen päätetty paketti lähtee tällä tietoa huomenna ja tämä todennäköisesti keskiviikkona matkaan", Kaikkonen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kovin tarkkoja tietoja toimitustavasta ei turvallisuussyistä kerrota, mutta Kaikkosen mukaan Puola on keskeisessä roolissa.

"Puolan kautta materiaali viedään Ukrainan puolelle."

Pääministeri Marin kuvaili tilaisuudessa Suomen päätöstä historialliseksi. Hänen mukaansa kaikki päätökset olivat yksimielisiä. Tuki vastaa Marinin mukaan Ukrainan tarpeita ja se saadaan nopeasti perille.