Suden metsästys on määrätty lopetettavaksi jo puolella kiintiöalueista Kahdeksalla metsästysalueella ennakkoon määritelty kiintiö on jo saatu täyteen. Reviirikohtaiset kiintiöt on pyritty mitoittamaan koko lauman kokoiseksi.

Kaikista saaliiksi saaduista eläimistä tutkitaan, ovatko ne susia vai koirasusia. Kuva: Hannu Huttu

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Suomen riistakeskus on määrännyt suden kiintiömetsästyksen lopetettavaksi nyt myös Köyliön ja Rekikosken kiintiöalueella.

Jo aiemmin määräys on annettu Eurajoen, Humppilan, Kustavin, Kytäjän, Aura-Paimion ja Pahkavaaran kiintiöalueille.

Määräys annetaan suden kiintiömetsästyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen nojalla silloin, kun alueellinen kiintiö on saatu täytettyä. Metsästys jatkuu vielä lopuilla kahdeksalla alueella.

Perjantaina 9. tammikuuta kello 14.45 mennessä saaliiksi on saatu yhteensä 78 sutta. Näistä uroksia on ollut 45 ja naaraita 33. Kokonaiskiintiöstä on jäljellä vielä 22 sutta. Kaikista saaliiksi saaduista eläimistä tutkitaan ovatko ne susia vai koirasusia.

Kiintiöalueet on valittu ennen kaikkea turvallisuus- ja vahinkoperustein. Painopiste on alueilla, joilla on esiintynyt huomattavia susien aiheuttamia vahinkoja tai turvallisuushuolia.