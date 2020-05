Monella maataloustyöhön hakevalla on puutteelliset tiedot työn luonteesta – MTK pyrkii nyt korjaamaan tilanteen

Saara Lavi

Työntekijän on tärkeää pystyä sitoutumaan tarjottuun työpaikkaan koko sesongin ajaksi.

Koronan vastaiset toimet eri maissa ovat vaikeuttaneet maatalouden kausityövoiman saapumista Suomeen. Ulkomaisia sesonkityöntekijöitä korvaamaan tarvittaisiin suuri määrä suomalaisia. Yhteensä kausityövoimaa kaivataan tiloilla kesän aikana 16 000 henkeä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, ProAgria Keskusten Liitto sekä Suomen Kylät ovat keskittäneet maaseudun työnhaun töitäsuomesta.fi-sivustolle. Maksuttomaan palveluun on rekisteröitynyt jo 5 500 työnhakijaa ja -tarjoajaa. Sivusto on kerännyt kuukauden aikana yli 80 000 kävijää.

Työhakemuksista on MTK:n mukaan usein kuitenkin tullut ilmi, että maatalouden työnkuvien raskautta ja soveltuvan koulutuksen tarvetta ei täysin ymmärretä. Järjestö yrittää parantaa tilannetta tiedotuskampanjalla.

"Julkaisemme videomateriaalia suomalaisilta tiloilta esitelläksemme maataloustyön arkea, ja kokoamme entistä enemmän infoa Töitä Suomesta -sivustolle. Tavoitteemme on herättää maaseudun töistä kiinnostus, mikä toisi lisää kausityöntekijöitä maatiloille myös poikkeustilan jälkeen", MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola kertoo.

Suurin osa suomalaisen ruuantuotannon työvoimasta on suomalaisia. Kausityövoiman osalta kotimaisilla hakijoilla on kuitenkin usein joko puutteelliset tiedot työnkuvista tai tilanne, jossa he eivät pysty täysin sitoutumaan maaseudun tarjoamiin töihin. Palkkauksen haasteena on maatalouden heikko kannattavuus.

"Suomesta tulee paljon esimerkiksi omista töistään lomautettuja hakijoita. He eivät usein kuitenkaan pysty täysin sitoutumaan heille tarjottaviin työpaikkoihin, koska heidät saatetaan kutsua takaisin oman alansa töihin jo esimerkiksi kesäkuussa. Työnantajan kannalta on riski palkata ja kouluttaa tällaista työvoimaa", Mäki-Hakola kertoo.

Mäki-Hakolan mukaan työntekijöiden soveltuvuutta arvioitaessa tarkastellaan heidän aikaisempaa työkokemustaan ja taustaansa.

"Tilat hakevat ensisijaisesti henkilöitä, joilla on tietämystä maatalouden työnkuvista sekä taustaa jonkinlaisesta fyysisestä työstä. Kokemus maatalouden töistä ei ole välttämätön – sitoutuminen ja ymmärrys työn luonteesta riittävät. Poikkeava tilanne vaatii kuitenkin poikkeuksellisia tekijöitä, eli heitä, jotka ovat valmiita tarttumaan toimeen."

