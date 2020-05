Jo yli 20 000 allekirjoittanut kansalaisaloitteen, jolla tavoitellaan valkoposkihanhien metsästyksen sallimista

Markku Vuorikari

Hanhet tekevät keväisin ja syksyisin merkittävää tuhoa viljelyksille itärajan maatiloilla.

Verkossa kerätään parhaillaan kannattajia kansalaisaloitteelle, jonka tavoitteena on saada valkoposkihanhien metsästys mahdolliseksi Suomessa, kuten on esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa. Aloitetta perustellaan sillä, että riistalajeiksi määriteltyjen hanhilajien kohdalla metsästys on tehokkaasti vähentänyt haittoja ja hanhilajien säilyminen sekä lisääntyminen on ohjautunut niiden lajityypillisille elinalueille.

Aloite löytyy kansalaisaloite.fi -verkkosivustolta ja sen oli tiistaina illansuussa allekirjoittanut runsaat 20 000 henkilöä. Aloite keräsi muutamassa tunnissa liki viisituhatta nimeä lisää.

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.

Aloitteen ovat käynnistäneet golf-harrastajat, jotka ovat huolissaan puistoista ja liikuntapaikoista. Aloitetta on jaettu myös metsästäjien ja viljelijöiden kanavissa sosiaalisessa mediassa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mielestä aloite osoittaa, että huoli hanhituhoista on laaja, ja koskettaa myös kaupunkilaisia, vaikka heistä harvalla kyse on elinkeinosta, kuten viljelijöillä.

