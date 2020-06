Kylmyys, märkyys ja sateet painoivat jarrua kevätkylvöille – nyt kuivuus hidastaa orastumista ja nurmien kasvua

Kari Salonen

Etelä-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla osa pelloista on kuorettunut

Kylvökoneita nähdään pelloilla edelleen, koska toukokuun kylmyys, äitienpäivien jälkeiset sateet ja maiden märkyys ovat hidastaneet toukotöitä.

ProAgrian kasvukausikatsauksen mukaan työt ovat kesken Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lapissa kevätkylvöt ovat vasta alkamassa.

Uudellamaalla ja Pohjanmaalla ollaan loppusuoralla, kevätrypsin kylvöt alkavat olla tehty.

Maan etelä- ja lounaisosissa on paikoin satanut normaalia enemmän. Etelä-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla osa pelloista on kuorettunut ja niiden pintaa on jouduttu rikkomaan orastumisen varmistamiseksi.

Siinä, missä osa maata on saanut liikaa vettä, osassa maata pellot alkavat olla liian kuivia. Veden vähyys hidastaa viimeisimpänä kylvettyjen kasvustojen orastumista.

Syysvehnä- ja ruiskasvustot ovat korrenkasvuvaiheessa Etelä-Pohjanmaata myöten. Syysvehnän ja rukiin kasvu arvioidaan tyydyttäväksi tai hyväksi lähes koko maassa.

Kevätrypsin kylvöt ovat vielä kesken Uudellamaalla ja Pohjanmaalla. Rypsi ja rapsi ovat taimettuneet hitaasti, mutta tasaisesti koko maassa.

Sokerijuurikas-, herne- ja härkäpapukasvustot ovat taimettuneet hyvin tai vähintään tyydyttävästi koko maassa.

Kuminakasvustot ovat hyvässä kasvussa useimmilla alueilla.

Kuivuus vaivaa myös nurmia, kun samaan aikaan lämmin sää kirittää niiden kasvua. ProAgria arvioi katsauksessaan, että säilörehun korjuu on alkamassa viikon kuluessa Etelä-Suomessa ja kahden viikon kuluessa maan keski- ja pohjoisosissa.

Säilörehun satonäkymät ovat useimmilla alueilla tavanomaiset, mutta esimerkiksi Hämeessä kuivuus jo verottaa nurmisatoa. Pohjois-Karjalassa puolestaan valkoposkihanhet ovat tuhonneet säilörehunurmia, mikä on johtanut tilojen välisen säilörehun osto- ja myyntitoiminnan käynnistämiseen.

Laidunkausi alkoi suuressa osassa maata parisen viikkoa sitten ja Lapissakin karja pääsee laitumelle kahden viikon kuluessa.

Kuivaheinän kasvu ja kehitys ovat pahasti kesken.

