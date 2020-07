Puolan ASF-tilanne jatkaa pahenemistaan – heinäkuun aikana tautia jälleen neljällä uudella tilalla maan länsiosassa

Kari Salonen

Saksaan levitessään afrikkalainen sikarutto voisi aiheuttaa vakavia seurauksia myös muille eurooppalaisille sianlihantuottajille. Kuvituskuva.

Puolan ASF-tilanne ei osoita helpottumisen merkkejä. Maan länsiosassa on löydetty afrikkalaista sikaruttoa jo neljältä tilalta.

Tapauksista kaksi todettiin tuotantosikalassa, kaksi niin sanotussa takapihasikalassa, kertoo PigProgress-verkkolehti. Erityisen valtoimenaan ASF riehuu kuitenkin maan villisikapopulaatiossa.

Virusta löydettiin puolalaisista sioista ensi kerran jo vuonna 2014, mutta eurooppalaisten sianlihantuottajien näkökulmasta tilanne muuttui kriittiseksi viime vuoden lopulla taudin levittyä maan länsiosiin.

ASF-tartuntaan kuolleita villisikoja on löydetty tämän vuoden aikana Puolan kolmesta läntisimmästä voivodikunnasta, Lubuszista, Ala-Sleesiasta ja Suur-Puolasta.

Näistä pahin tilanne on Lubuszissa, jossa viime marraskuun jälkeen on löydetty 1 375 ASF-tartunnan saanutta villisikaa. Suur-Puolan alueelta sairastuneita villisikoja on löydetty samana aikana 434. Luvut perustuvat kansainvälisen eläintautijärjestön OIE:n tilastoihin.

Lähimmillään ASF:ää on löydetty kymmenen kilometrin päästä Saksan rajasta.

PigProgressin mukaan Saksassa ollaan tuomassa parlamentin hyväksyttäväksi syksyllä lakiesitys, joka sallisi pysyvien aitojen rakentamisen Puolan ja Saksan väliselle rajalle. Aidalla pyrittäisiin estämään villisikojen pääsy Puolasta Saksaan.

Jo nykyisellään Saksin ja Brandenburgin osavaltioissa on rakennettu väliaikainen aita Puolan vastaiselle rajalle.

Myös kolmas Puolan rajanaapureista, Mecklenburg-Vorpommernin osavaltio, on ilmoittanut heinäkuussa rakentavansa Puolan rajalle väliaikaisen aidan.

Puolan ponnisteluihin ASF:n leviämisen estämiseksi ollaan Saksassa tyytymättömiä, mutta tyytymättömyyttä on myös Puolassa. PigProgressin haastattelema Puolan sianlihantuottajien liiton puheenjohtaja Aleksander Dargiewicz kritisoi toimien riittävyyttä voimakkaasti.

Samaan aikaan kun tilanne Puolassa pahenee, esimerkiksi Belgiassa tauti on saatu hallintaan ja Tšekki on onnistunut vapautumaan taudista.

Puolan eläinlääkintäviraston ASF-asiantuntija Krzysztof Jażdżewski puolustaa maansa koronatoimia ja kiistää niiden olleen tehottomia taudin voimakkaasta leviämisestä huolimatta.

Jażdżewskin mukaan tauti on levinnyt Puolaan ainakin kolmesti maan rajojen ulkopuolelta. Nopean leviämisen ja tartunta-alueiden laajuuden vuoksi tartuntaryppäiden rajaaminen aitaamalla ei ole ollut myöskään mahdollista.

Taudin leviämisen ehkäisemiseksi Puolassa pyritään ennen muuta metsästämään villisikanaaraita alueilla, joilla ASF-tartuntoja on todettu.

PigProgress muistuttaa ASF-löydösten tuhoisista vaikutuksista sianlihantuotannolle: vienti Kiinaan ja muihin Aasian tärkeisiin vientimaihin tyssää välittömästi, mikäli lähtömaassa todetaan yksikin virustartunta.

Yksinomaan Kiina ostaa noin 10 prosenttia Euroopassa teurastetuista sianruhoista, PigProgress kertoo lihapakkaaja Vionin antamiin arvioihin viitaten.

Esimerkiksi Puolan rajanaapuri Saksa vei Aasiaan tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 730 000 tonnia sianlihaa ja teurastuksen sivutuotteita. Siitä ainakin 188 000 tonnia vietiin juuri Kiinaan.

Viennin tyrehtyminen Saksasta sotkisi markkinoita laajemminkin. Esimerkiksi Hollannista ja Tanskasta viedään vieroitettuja sikoja Saksaan, PigProgress muistuttaa.

Alkuperäiset jutut kokonaisuudessaan:

ASF Poland: Germany aims to build permanent fence

ASF is a growing problem for Poland

