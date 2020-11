Maatilan arki tutuksi työssä oppimisen jaksolla – korona on häirinnyt vaan ei estänyt maatalousopiskelijoiden tilatöitä

Johannes Tervo

Opiskelija Aada Blom ja alajärveläisen Koskenvarren Highlander -tilan yrittäjä Marko Viitasaari käyvät läpi päivän töitä. Järviseudun ammatti-instituutissa opiskeleva Blom perehtyi loka–marraskuussa Koskenvarren Highlanderin toimintaan. Seuraava työssä oppimisen jakso samalla tilalla on Blomin opiskeluohjelmassa ensi vuoden puolella.

Korona levähti keväällä päälle, mutta pandemia ei ole haitannut koulutuskeskus Jedun maatalousalan opiskelijoiden pääsyä käytännön töihin.

”Yllättävän hyvin oli tarjolla työssä oppimisen paikkoja koko kevään ja kasvukauden ajan. Voi sanoa, että kaikki sujui vähintäänkin normaalisti", kertoo vt. koulutusjohtaja Timo Seppälä. Hän työskentelee Haapajärven yksikössä, joka vastaa maatalousalan opetuksesta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä Jedussa.

Samanlaista viestiä kertoo lehtori, opinto-ohjaaja Jari Orjala Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikasta.

”Tänäkin vuonna maatalousalan opiskelijoille on löytynyt hyvin ja hyviä työssä oppimisen paikkoja.”

Pientä riesaa koronasta on silti koitunut.

”Eläintenhoidon osaamisalalla oli haasteita löytää keväällä paikkoja koronan vuoksi”, Orjala kertoo.

Esimerkiksi eläinhoitolat oli suljettu.

”Aika moni työpaikka rajasi ulkopuolisten pääsyä tiloihinsa. Rajaus koski myös opiskelijoita.”

Matkustusrajoitukset estivät opiskelijoiden pääsyä työssä oppimisen jaksolle ulkomaille.

”Näin kävi keväällä ja vielä nyt syksylläkin.”

Tilojen ja maatalousalan oppilaitosten sujuva yhteistyö takaa, että opiskelijat pääsevät käsiksi käytännön työhön.

”Ja nimenomaan erilaisissa oppimisympäristöissä erilaisin konein”, Orjala sanoo.

”Käytännön työtehtäviä on sinänsä tarjolla runsaasti myös oppilaitoksessa.”

Haapajärvi on keskellä vankkaa maidon- ja naudanlihantuotannon aluetta, jossa myös koneurakoinnin yrittäjiä riittää.

”Meillä on vakiintuneiden yhteistyötilojen vahva verkosto. Sitä kautta löytyy työssä oppimisen paikkoja", Seppälä kertoo.

Valtaosa maatalousalan perustutkinnon suorittajista tulee 60 kilometrin säteeltä Haapajärvestä. Samalla alueella on harjoittelutilojen enemmistö.

Työssä oppimisen paikkoja tarvitaan paljon.

”Maatalousalan opiskelijoista kakkos- ja kolmasluokkalaiset tekevät käytännön töitä tiloilla vähintään 15 viikkoa vuodessa”, koulutusalajohtaja Henna Latvala kertoo. Hänen työpaikkansa on Järviseudun ammatti-instituutti Jami Alajärvellä.

Jamissa on noin 55 maatalouden opiskelijaa.

”Työpaikkoja on saatu hyvin. Yhteistyö yritysten kanssa on sujunut”, Latvala kiittää.

Opiskelijoita on kautta maan ja osin ulkomailtakin. Osa hakeutuu käytännön työhön kotikulmilleen. Suurin osa työssä oppimisen paikoista etsitään kuitenkin oppilaitoksen lähiseudulta.

Koskenvarren Highlander -tila on yksi Jamin kumppaneista.

”Yhteistyö on ollut saumatonta. Viime vuosina kolme neljä opiskelijaa on ollut meillä työssä oppimisen jaksoilla”, Marko Viitasaari kertoo. Hän on Koskenvarren Highlanderin yrittäjä yhdessä Marja Viitasaaren kanssa.

Viitasaarten karjatila on oppilaitoksesta vain muutaman kilometrin päässä, joten opiskelijat taittavat matkan vaikka pyöräillen.

”Opettajat tietävät, millaisia töitä meillä on tarjolla ja osaavat kertoa opiskelijoille, kenen opintoja työskentely täällä parhaiten hyödyttää", Marko Viitasaari sanoo.