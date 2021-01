Lintuinfluenssa uhkaa siipikarjaa – ulkonapitokielto astuu voimaan jo 8. päivä helmikuuta

Siipikarjaa saa pitää ulkona, mutta silloin linnut on suojattava niin, etteivät ne pääse kosketuksiin luonnonvaraisten lintujen kanssa. Lintuinfluenssasäädökset koskevat sekä tuotanto- että harrastesiipikarjan pitäjiä.

Kari Salonen

Lintuinfluenssa on lakisääteisesti vastustettava, helposti leviävä eläintauti. Tautiepäilyistä tulee ilmoittaa viipymättä kunnaneläinlääkärille.

Korkeaa kuolleisuutta aiheuttava H5N8-tyypin lintuinfluenssavirus leviää Euroopassa sellaista vauhtia, että siipikarjan ulkonapitokielto astuu voimaan jo 8. päivä helmikuuta. Kielto päättyy toukokuun lopussa.

Suurin osa Euroopassa todetuista lintuinfluenssatapauksista on ollut luonnonvaraisissa linnuissa mutta myös siipikarjaa on sairastunut. Tautia on todettu muun muassa Saksassa, Hollannissa, Ranskassa ja Ruotsissa. Suomessa lintuinfluenssaa löydettiin viime viikolla Kanta-Hämeestä Janakkalasta luontoon istutetuista fasaaneista.

Ulkonapitokielto ei koske paikkoja, joissa ei pidetä samaan aikaan sekä tarhattuja vesilintuja että kaupalliseen lihan- tai munantuotantoon tarkoitettua muuta siipikarjaa. Siipikarjan ulkotarhat pitää suojata esimerkiksi tiheällä verkolla. Mikäli siipikarjaa pidetään ulkona, siitä on tehtävä ennakkoon ilmoitus kunnaneläinlääkärille. Vaatimus pitää linnut sisällä ei muuta ulkokananmunien statusta.

Siipikarjan ulkonapitokielto ei myöskään koske eläinsuojelulain 20 §:ssä tarkoitettuja eläintarhoja ja pysyviä eläinnäyttelyitä eikä kyyhkyslakoista tapahtuvia vapaalentoja.

Vaatimus pitää linnut sisällä on Suomessa ollut käytössä jo vuodesta 2006. Yleensä kielto on ollut voimassa maalis–toukokuun.

Eräillä lintuinfluenssaviruksilla, kuten H5N1, on kyky tartuttaa ihmisiä, mutta tartunnat ovat hyvin harvinaisia. Lähes kaikki H5N1-infektioon sairastuneet ihmiset ovat saaneet tartunnan käsiteltyään lintuinfluenssaan sairastunutta tai kuollutta siipikarjaa tai sen eritteitä heikoissa hygieniaoloissa.

Tietoa lintuinfluenssasta Ruokaviraston sivuilla

Eläinten Terveys ETT ry:n ohjeita lintuinfluenssasta

