Kansliapäällikkö: "En usko, että vientineuvottelut Kiinaan vaarantuvat fasaanien vuoksi"

Jaana Husu-Kallion mukaan on aivan eri asia, tavataanko lintuinfluenssaa fasaanitarhassa vai broilerikasvattamossa.

Fasaanitarhan lintuinfluenssaepäily voi hidastaa siipikarjanlihan vientineuvotteluita Kiinan kanssa.

Neuvottelut siipikarjanlihan viemiseksi Kiinaan eivät vaarannu, vaikka Janakkalan fasaanitarhalla epäilty tauti olisikin lintuinfluenssaa, maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio arvioi.

"On aivan eri asia, jos tautia havaitaan tarhatuissa fasaaneissa kuin sitä olisi broilerikasvattamoissa, joissa riski on hyvin pieni. Suomessa on maailman tiukimmat rajoitukset tautien varalta."

"On hyvä, että mahdollinen tautitapaus sattui, ennen kuin sopimusta viennistä on olemassa, jolloin siitä ja monista muista asioista voidaan neuvotella edelleen."

Maa- ja metsätalousministeriö aikoo kirjelmöidä avoimesti heti Kiinaan fasaanien lintuinfluenssasta, jos tautiepäily osoittautuu todeksi.

Kiina on suhtautunut tiukasti tuontiin maista, joissa tautia on todettu. Esimerkiksi isot EU-maat eivät ole saaneet viedä siipikarjanlihaa Kiinaan, jos niissä on tavattu lintuinfluenssaa.

Husu-Kallion mukaan se, missä lintuinfluenssaa on tavattu, vaikuttaa myös lupiin. Hänen mukaansa vientiluvissa Euroopassa käytetään paljon alueellisia rajoitteita. Siten esimerkiksi Janakkalan seutu voitaisiin sulkea pois, mutta Varsinais-Suomesta voitaisiin jatkaa vientiä.

Kiina ei ole kuitenkaan juuri hyväksynyt alueellisia rajoitteita, vaan toimii koko valtion kanssa.

Vientineuvottelut siipikarjanlihasta Kiinaan ovat Husu-Kallion mukaan loppusuoralla, "mutta sitä emme tiedä, kuinka pitkä loppusuora on. Pallo on nyt Kiinan päässä ja korona on vaikeuttanut tarkastusten tekemistä."

Vientiä Suomesta Kiinaan suunnittelevat Atria ja HK Scan.

