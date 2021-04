Alkutuotannon tukirahaa koronasta kärsineille maatalous- ja puutarhayrityksille on edelleen jaossa: ”Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteiden kustannusten kattamiseen"

Kimmo Haimi

Tuet on tarkoitettu yritysten kiinteiden kustannusten kuten vuokrien ja vakuutusten kattamiseen.

Ely-keskukset myöntävät tukea maatiloille ja maatilakytkentäisille yrityksille, joiden myynti on kärsinyt koronaviruksesta. Tukea on osattu hakea, mutta rahaa on edelleen jäljellä.

”Yhteensä 60 miljoonan euron määräraha näyttäisi riittävän kesäkuulle saakka”, johtava asiantuntija Reijo Martikainen Ruokavirastosta arvioi.

Väliaikaista tukea voi voimassa olevan asetuksen mukaan hakea kesäkuun loppuun asti. Tukea voivat hakea myös ne yritykset, jotka ovat saaneet maaseudun yritysten tai maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaista tukea jo aikaisemmin yhdelle tai kahdelle kuuden kuukauden jaksolle. Tukea voidaan myöntää 2 000–80 000 euroa yritystä kohden ajanjaksolla 16.3.2020–30.6.2021.

Maatalouden alkutuotannon tuki kohdistuu yrityksille, jotka myyvät maatalous- tai puutarhatuotteita tai kauppakunnostavat niitä. Maaseutuyritysten väliaikainen tuki kohdistuu puolestaan yrityksille, jotka harjoittavat esimerkiksi matkailua tai muuta yritystoimintaa maatilan yhteydessä ja mikroyrityksille, jotka jatkojalostavat maataloustuotteita.

”Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteiden kustannusten kattamiseen. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi kiinteistön ja koneiden vuokrat, kiinteistön hoidosta aiheutuvat maksut, vakuutusmaksut, pitkäaikaisten lainojen korot ja välttämättömien työntekijöiden palkat.”

Tukea on myönnetty tähän mennessä yhteensä 40 miljoonan euroa 1 300 yritykselle. Niistä alkutuotannon yrityksiä on 870 ja muita maaseutuyrityksiä 430.

Tukea on käytettävissä maaseutuyritysten tukeen 12 miljoonaa euroa ja alkutuotannon tukeen 48 miljoonaa euroa.

Martikaisen mukaan maaseutuyritysten tukea riittää varmasti kesäkuuhun asti.

Myös alkutuotannon tuessa voidaan tämänhetkisellä vauhdilla ottaa hakemuksia vastaan kesäkuun alkupuolelle asti, Martikainen arvioi.

Tukihakemuksen käsittelyaika on Martikaisen mukaan keskimäärin kolme viikkoa. Hakemus jätetään ely-keskukselle, josta saa neuvoja tuen hakemiseen.