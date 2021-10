Leipävilja laadukasta, rehuviljan hehtopainot matalia

Ruokavirasto on analysoinut 450 näytettä, joiden perusteella se on julkaissut ennakkotietoja viljasadon laadusta.

Carolina Husu

Pienten jyvien keskimääräinen pitoisuus kaurassa on korkein 10 vuoden seurantajaksolla.

Ruokaviraston ennakkotietojen perusteella leipävilja on hyvälaatuista mutta sadon määrä laski viime vuodesta. Rehuviljan hehtopainot ovat matalia ja pieniä jyviä on paljon. DON-hometoksiineja on vähän vehnällä ja kauralla.

Keskiarvotiedot perustuvat noin 450 analysoituun näytteeseen, Ruokavirasto tiedottaa.

Noin puolet tutkituista kevätvehnänäytteistä on proteiinipitoisuudeltaan vähintään 12,5 prosenttia, sakoluvultaan vähintään 180 sekuntia ja hehtopainoltaan vähintään 78 kiloa. Tutkittujen näytteiden keskimääräinen proteiinipitoisuus on kevätvehnällä 13,8 prosenttia ja syysvehnällä 11,7 prosenttia.

Rukiin tutkituista näytteistä kaikki olivat sakoluvultaan yli 120 ja hehtopainoltaan yli 71 kiloa. Rukiin keskimääräinen sakoluku on 263 sekuntia ja hehtopaino 78,1 kiloa.

Kauran keskimääräinen hehtopaino 53,4 kiloa. Pienten jyvien keskimääräinen pitoisuus on korkein 10 vuoden seurantajaksolla.

Rehuohranäytteissä noin puolet on hehtopainoltaan vähintään 64 kiloa. Keskimääräinen valkuaispitoisuus 13 prosenttia on viime vuotta parempi mutta jyväkoko on pienempi. Ohran satoarvion mediaani on tutkituilla näytteillä vain 3 000 kiloa hehtaarilta.

Mallasohran keskimääräinen proteiinipitoisuus on korkeampi ja jyväkoko lajittelun perusteella pienempi kuin viime vuonna. Tässä vaiheessa tutkittujen näytteiden keskimääräinen proteiinipitoisuus on 12,7 prosenttia ja lajittelutulos 88,7 prosenttia.

