Yara teki perjantaina 69 euron korotuksen, hinnat nyt 2,5-kertaiset verrattuna runsaan vuoden takaiseen avaushintaan

"Selkeitä korotuspaineita on edelleen, kun kustannusnousua yritetään juosta kiinni."

Tuure Kiviranta

Lannoitteiden hurja hintaralli jatkuu.

Yaran mittavat hinnankorotukset jatkuvat. Toissa viikolla hinta nousi kahdessa erässä yhteensä 48 euroa. Perjantaina tehtiin uusi 69 euron korotus.

Lannoitekausi lähti heinäkuussa liikkeelle 40 prosenttia vuodentakaista korkeammilla hinnoilla. Tällä hetkellä hinnat ovat jo 2,5-kertaiset heinäkuun 2020 avaushintaan verrattuna, Yara Suomen kaupallinen johtaja Roland Westerberg kertoo.

Keski-Euroopasta on kuulunut tietoja vielä suuremmista tuoreista korotuksista. Westerberg ei kommentoi niitä, mutta toteaa, että selkeitä korotuspaineita on edelleen, kun kustannusnousua yritetään juosta kiinni.

Westerberg kuulostaa siltä, ettei itsekään ole osannut varautua tilanteen näin hurjaan kehittymiseen. "Kaasumarkkina on räjähtänyt ihan totaalisesti", hän päivittelee.

Maakaasusta tehdään ammoniakkia ja ammoniakista typpeä, joten kaasumarkkinat vaikuttavat suoraan lannoitteiden hintoihin.

Maakaasun hinta on tällä hetkellä 17-kertainen vuodentakaiseen verrattuna, Westerberg kertoo. Viikko sitten oltiin 12-kertaisissa lukemissa.

Oman lisänsä tilanteeseen antaa Kiina, jolla on haasteita oman energiantuotannon kanssa. "On auki, miten heillä riittää energiaa lannoitteiden valmistamiseen, ja he ehkä tuovat lannoitteita maahan viennin sijaan. Kaikki kulminoituu energian hintaan."

Tilanne alkaa kääntyä siihen, että lannoitteiden valmistaminen alkaa olla liian kallista, Westerberg kertoo. Ammoniakin valmistusta on viime viikkoina vähennetty Keski-Euroopassa reippaasti.

Lannoitepulaa Westerberg ei kuitenkaan halua ennustaa. Hän toteaa, että kysyntäkin vähenee. "Kyllä tämä hintataso varmasti vähentää kysyntää merkittävästi."

Millaista palautetta viljelijöiltä on Yaralle tullut?

Westerberg on pitkään hiljaa. "Varmasti epäuskoa on ilmassa", hän sitten huokaa.

Hän muistuttaa, että kaikki muutkin maatalouden tuotantopanokset ovat kallistuneet. "Se ei missään nimessä helpota tilannetta."