Maatalouden kriisikokous venähti pitkälle iltaan, kauppa ja teollisuus valmiita joustamaan tuottajasopimuksista – Leppä: "Tiloille tarvitaan lisää euroja"

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) uskoo, että elintarvikeketjun pitkiin hinnoittelujaksoihin tulee muutos: joko alan itsensä sopimana tai lainsäädännön kautta.

Maataloustuottajat, kauppa ja elintarviketeollisuus etsivät tänään perjantaina iltaan saakka ratkaisuja maataloustuotannon kannattavuuskriisiin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) johdolla.

"Vahvasti oli se viesti läsnäolijoilta, että sopimusmenettelyjä pitää joustavoittaa ja arvioida uudelleen", hän tiivistää kriisikokouksen antia.

Sopimusmenettely viittaa kauppojen ja elintarviketeollisuuden välisiin sopimuksiin.

"Menettely tarvitsee joustavuutta. Se on ihan selvä asia", Leppä vaatii.

Kokouksessa keskusteltiin myös siitä, miksei suomalaisen ruuantuotannon vastuullisuus ja turvallisuus näy tuottajien kukkarossa.

"Sen pitää mennä koko ruokajärjestelmän läpi, eikä jäädä vaan viljelijöiden maksettavaksi", Leppä vetoaa.

"Meillä on saparolliset siat ja meillä on antibioottien käyttö maailman vähäisintä. Tästä emme saa lisäarvoa."

Lepän mukaan tilanne ei voi jatkua samanlaisena, vaan eläinten hyvinvoinnista huolehtimisen on näyttävä myös tiloille tulevissa rahavirroissa.

"Ministeriö haluaa tehdä oman osuutensa. Edellytän, että alan toimijat tekevät sen myös."

Viime aikoina maatalouden kustannukset ovat nousseet rajusti. MTK:n laskelmien mukaan tuottajien yrittäjätulo alenee viidenneksellä, kun lasketaan yhteen heikko sato ja tuotantopanosten kallistuminen yli 10 prosentilla.

"Taseet on syöty entisen huonon kannattavuuden myötä ja nyt kassa on kuiva. Tiloille tarvitaan lisää euroja. Edellytän, että niitä myös tulee", Leppä painottaa.

Hän korosti, että kokouksessa ei puhuttu varsinaisista hinnoista vaan euroista.

Leppä kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että kaikki suomalaisen ruuantuotannon kannattavuuteen vaikuttavat tahot saatiin samaan aikaan saman pöydän ääreen.

"Kriisitietoisuus on kaikilla olemassa. Lisäksi nähtiin, että tarvitaan järeitä toimenpiteitä tämänhetkiseen kustannuskriisiin."

Leppä korosti vaativansa ruokajärjestelmältä puheiden lisäksi myös tekoja. Maataloudelta vaaditaan jatkuvasti lisää ilmasto- ja ympäristötekoja, mutta samaan aikaan niistä ei olla valmiita maksamaan.

"Yhtälö on mahdoton. Halpa ruoka on illuusio. On saatava oikeudenmukainen markkina ja viljelijöille kunnollinen korvaus."

Lyhyellä aikavälillä kannattavuuskriisiin kanssa kamppailevia tiloja tuetaan parhaiten varmistamalla rahoitus.

"Tärkeintä on, että rahoitus toimii joustavasti. Toivomme, että joustoja tulee, kun kaikki näkevät, mikä tilanne on", Leppä vaatii.

Lyhyen aikavälin toimien lisäksi tarvitaan myös pidemmän aikavälin ongelmia ratkaisevia toimenpiteitä. MTK kertoi keskiviikkona vaativansa elintarvikelain muuttamista tuottajien kannattavuuden parantamiseksi.

Järjestön mukaan päivittäistavarakaupan tulisi säätää maataloustuotteiden hinnoittelujaksoihin kahden kuukauden enimmäisaika.

Lepän mukaan maa- ja metsätalousministeriö selvittää parhaillaan asiaa. Myös elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on päättänyt selvittää, ovatko elintarvikeketjun toimijoiden pitkät hinnoittelujaksot hyvän kauppatavan mukaisia.

"Seuraamme, pystyvätkö alan toimijat ratkaisemaan asian vai tarvitaanko siihen lainsäätäjää. Jos tarvitaan, lainsäätäjä on valmis."

Leppä uskoo, että asiaan tulee muutos joko alan itsensä sopimana tai lainsäädännön kautta.

