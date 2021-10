Viljelijän painajaismainen sairauskierre alkoi vasikkaripulista, jota seurasivat munuaisvaurio, avanneleikkaus ja sydänoperaatio – "Viime jouluun asti olin terve mies"

Johannes Tervo

"Terveyttä oppii arvostamaan vasta, kun sen menettää", Antti Leikkola sanoo. Pöydällä on purkit, joista hän poimii joka-aamuisen lääkeannoksensa.

"En olisi ikinä uskonut, millaiseen sairauksien putkeen joudun”, naudanlihantuottaja Antti Leikkola sanoo.

Lapuan Tiistenjoella asuvan Leikkolan vuosi on ollut painajaismainen. Viime vuoden lopussa alkanut sairauksien sarja jatkuu. Kun yksi vaiva tuntuu vähän väistyvän, silloin uusi riesa ilmaantuu miestä runtelemaan.

Parhaillaan Leikkola toipuu sydänleikkauksesta, joka tehtiin elokuussa.

Kolme kertaa viikossa hän matkustaa munuaistensa vuoksi dialyysiin Seinäjoen keskussairaalaan. Yksi hoitokerta kestää neljä tuntia.

”Viime jouluun asti olin terve mies", Leikkola, 49, sanoo.

Leikkolan tilalla tuotetaan lihaa ternistä teuraaksi -periaatteella: pikkuvasikat tuodaan juottoikäisinä tilalle, jossa ne kasvatetaan teuraskokoon.

Viime vuoden loppupuolella yksi vasikoista sairastui. Eläinlääkäri totesi, että sillä oli Cryptosporidium-alkueläimen aiheuttama ripuli. Tauti on vasikoilla yleinen, ja se tarttuu helposti myös vasikoita hoitavaan ihmiseen.

Leikkolalle alkoi ilmaantua oireita joulunpyhinä 2020. Tapaninpäivänä hän meni lääkärin puheille. Lääkäri totesi kliinisen tutkimuksen perusteella, että Leikkolan oirekuva sopii vasikkaripuliksi. Hoito-ohjeeksi määrättiin nesteytys ja lepo.

Tammikuussa Leikkolan jalat alkoivat turvota. Hän haki terveyskeskuksesta apua kolme kertaa.

”Vasta kolmannella käynnillä minut määrättiin laboratoriokokeisiin. Munuaisarvoni oli noin 300, kun normaaliarvo on sadan kieppeillä.”

Leikkola komennettiin Seinäjoen keskussairaalan päivystykseen. ”Keskussairaalassa kului kuukausi. Hoidot ja lääkitys olivat rankat.”

Tuolta kuukauden mittaiselta hoitojaksoltaan kotiutunut Leikkola kertoi kokemastaan MT:n haastattelussa (MT 17.3.2021).

Leikkolaa hoidettiin massiivisen suolistotulehduksen vuoksi. Lääkärit arvioivat tulehduksen syyksi vasikasta tarttuneen kryptosporidioosin.

Keskussairaalassa Leikkolasta löydettiin myös kampylobakteeri, joka sekin oli tarttunut tilan eläimistä.

Sairastuneesta vasikasta tarttunut kryptosporidioosi painoi kehoni puolustusmekanismin polvilleen, Leikkola sanoo.

”Kun puolustusmekanismi petti, kehooni livahti kampylobakteeri. Se on syynä esimerkiksi munuaisvaurioihini.”

Leikkola irvailee saaneensa tuplajättipotin – sekä kryptosporidioosin että kampylobakteerin.

Kampylobakteeri on pahimmillaan tosi vaarallinen, hän sanoo. "Siitä ei myöskään kovin paljon tiedetä."

Kampylobakteerin ja munuaisvaurioiden välinen yhteys kerrottiin minulle vasta juhannuksen tienoilla, Leikkola sanoo.

”Vielä maaliskuisen sairaalajaksoni aikana kukaan ei puhunut asiasta mitään.”

Maaliskuussa päättynyt sairaalareissu oli Leikkolan ensimmäinen.

Viimeiseksi se ei jäänyt.

Urakointiapuun on tänä vuonna turvauduttu paljon, Antti Leikkola kertoo. "Kun ittestä ei nyt ole mihinkään."

Huhtikuun puolenvälin jälkeen Leikkola joutui sairaalaan uudelleen. Syynä olivat vatsakivut.

”Paksusuoleni oli alkanut tavallaan hapertua. Hapertuminen johtui isoista kortisoniannoksista, joita olin saanut munuaisvaivoihini.”

Paksusuolen seinämään oli tullut reikä. "Sen aiheutti tulehtunut divertikkeli eli suolen seinämään muodostunut pullistuma."

Tilanne oli niin vakava, että Leikkolalle oli tehtävä avanne. "Sen kautta on tullut kaikki uloste huhtikuusta lähtien."

Avannepussia Leikkola joutuu tällä tietoa käyttämään ainakin tulevaan kevättalveen asti. Suoliston on parannuttava riittävästi ennen kuin pussin käytön voi lopettaa.

Heinäkuun seitsemäntenä päivänä Leikkola oli kontrollikäynnillä Seinäjoen keskussairaalan munuaispoliklinikalla. Seuraavana päivänä Seinäjoella todettiin, että Leikkolalla on sydämessään läppävika.

Hänet passitettiin Tays Sydänsairaalaan Tampereelle. Tavoite oli, että Leikkola olisi leikattu heinäkuun 11. päivänä.

"Ei leikattu, sillä jouduin ensin dialyysiin. Kehostani piti poistaa ylimääräistä nestettä."

Tampereelle mennessään Leikkola painoi 110 kiloa, nestettä poistamalla hänet kevennettiin 82-kiloiseksi.

"Mutta, mutta, mutta – vielä sittenkään en päässyt sydänoperaatioon. Sen esti verenmyrkytys, jonka sain likaisesta kanyylineulasta."

Verenmyrkytystä päihitettiin antibiooteilla kolme viikkoa, jotka Leikkola oli sairaalassa ensin Tampereella, sitten Seinäjoella.

Sydänoperaatio toteutui vasta elokuun 17. päivänä. Leikkola toipui aluksi sydänteholla ja sen jälkeen osastohoidossa sekä Tampereella että Seinäjoella.

Elokuu oli lopuillaan, kun Leikkola pääsi sydänretkeltään kotiin.

Vielä ei ole tiedossa, mikä aiheutti sydänläpän vaurion.

"Patologi selvittää syytä. Mahdollista on, että vaurio liittyy avannetoimenpiteeseen, jossa joku pöpö on voinut päästä verenkiertoon. Toinen vaihtoehto on, että sydän kuormittui kehossani olleen liian nesteen vuoksi."

Antti Leikkolan tila sijaitsee lakeusmaisemassa Lapuan Tiistenjoella.

Sairauslomalla Leikkola on ollut helmikuun alusta. Sairausloma jatkuu ainakin tämän vuoden loppuun.

Mieli on täynnä kysymyksiä.

"Päällimmäisenä pyörii tulevaisuuden pohdinta. Miten tästä mennään eteenpäin? Paranenko niin, että pystyn jatkamaan tilanpitoa?"

Leikkolan sairauden aikana vastuu tilanpidosta on ollut lomittajilla ja perheen lapsillakin.

Urakoitsija-apuun on turvauduttu paljon. Lisäkustannukset ovat huomattavat.

"Kun ittestä ei nyt ole mihinkään", Leikkola huokaa.

Eläimiä tilalla on noin 250. Peltopinta-alaa on lähes sata hehtaaria.

”Kun kakkosrehusato urakoitiin, minä vetelin höyhensaarilla sikeitä neljä päivää. Toivuin silloin sydänleikkauksesta."

Antti Leikkola, millainen tauti kryptosporidioosi on?

”Tajuntaa laajentava”, Lapuan mies täräyttää ääni täynnä ironiaa.

Vasikkaripulista alkanut tautikierre ja sairaalaputki eivät ole pystyneet huumorintajuun.

"Jos huumoria ei olisi, pääni olisi hajonnut. Lähellä se on kyllä ollut nytkin. Kaikki on mennyt vaikeimman mukaan."

Rintapielessä on dialyysikatetri. Leikkausarpi muistuttaa elokuisesta sydänoperaatiosta.

