"Tunnen olevani oikeusmurhan uhri" – vasikkaripuli sysäsi Antti Leikkolan sairauskurimukseen, Mela ei korvaa ammattitautina

Hoitavan lääkärin kliininen lausunto vasikkaripulista eli kryptosporidioosista ei riitä Melalle. Mela edellyttää, että tauti on todennettu laboratoriokokein.

Johannes Tervo

Antti Leikkolan mielestä myös Melan tekemiä päätöksiä on voitava kyseenalaistaa. ”Helppoa se ei ole. Välillä tuntuu, että olen kuin Don Quijote, joka taistelee tuulimyllyjä vastaan.

"Mela ei ole suostunut maksamaan hakemiani korvauksia", kertoo lapualainen naudanlihantuottaja Antti Leikkola esitellessään Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta Melasta saamiaan vastauskirjeitä.

Leikkola on hakenut sairauspäivärahaa koko sairausajaltaan, joka alkoi 26.12.2020. Lisäksi hän on hakenut korvauksia matka- ja sairaalakuluista sekä lääkekuluista. Sairaalavuorokausia hänelle on tänä vuonna kertynyt yli 90.

Miten olet perustellut korvaushakemuksiasi?

"Sairastamani kryptosporidioosin ja siitä seuranneiden muiden sairauksien vuoksi. Olen kuvannut tilanteeni useissa selvityksissä ja lisälausunnoissa."

Kuntoutustukea Mela maksaa minulle, Leikkola kertoo.

Hän on ollut kokoaikaisesti sairauslomalla helmikuun alusta. Ensin hän sai Kelan sairauspäivärahaa, jonka maksaminen päättyi, kun päivärahapäivien enimmäismäärä täyttyi.

Tämän jälkeen Mela alkoi maksaa kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä.

"Olen toimittanut Melaan tiedot ja lausunnot, joiden perusteella voidaan todeta, että työkyvyttömyyteni johtuu ammattitaudista. Olen saanut kryptosporidioosin hoitaessani sitä sairastaneita oman tilani vasikoita", Leikkola sanoo.

Hakemustensa liitteinä Leikkola on lähettänyt Melaan esimerkiksi lääkärintodistuksia. Hän näyttää niitä MT:lle.

Yksi lausunto on lääkäriltä, jonka vastaanotolla Leikkola kävi Lapualla 26.12.2020 eli hyvin pian ensimmäisten oireiden jälkeen.

Lääkäri kirjoittaa, että potilaan oirekuva sopii vasikkaripuliksi. "Aloitettiin siihen oireenmukainen hoito", hän jatkaa.

Hoitavan lääkärin kliininen lausunto kryptosporidioosista ei riitä Melalle. Mela edellyttää taudista laboratoriokokeen.

"Kryptosporidioosi voidaan diagnosoida vain laboratoriokokein", vahvistaa MT:lle Melan yksikön päällikkö Risto Syvälä.

Lisäksi on oltava selkeä ja looginen tartuntaketju eli pitää olla niin, että sairastuneen henkilön oman tilan karjassa tai henkilön työtehtävissään hoitamassa muussa karjassa on ollut kryptosporidioosi.

Syvälä korostaa, että hän puhuu asiasta vain yleisellä tasolla.

”Salassapitovelvollisuuden vuoksi en voi lainkaan keskustella kenenkään yksittäisen henkilön asioista. En ota niihin mitään kantaa julkisesti.”

Vaatimus laboratoriokokeesta tulee esiin vastauksissa, jotka Leikkola on Melasta saanut. Leikkola näyttää MT:lle lausunnon, jonka päiväys on 16.9.2021. Melan edustajat kirjoittavat:

"Kryptosporidioosin korvaaminen ammattitautina edellyttää, että diagnoosi on varmistettu laboratoriokokeella. Leikkolan kohdalla ulosteviljely on jäänyt negatiiviseksi."

Ulosteviljely jäi negatiiviseksi eli siitä ei löytynyt merkkejä kryptosporidiumista.

Johannes Tervo

Tällainen on joka-aamuinen lääkeannos. Antti Leikkolan kourassa on 11 erilaista tablettia.

Laboratoriotulosta, josta tauti olisi ilmennyt, Leikkola ei ole pystynyt Melaan toimittamaan.

”En ole voinut sitä toimittaa, koska sain terveyskeskuksesta vääränlaiset näytepurkit. Sain vääränlaiset purkit kolme kertaa", hän sanoo.

Leikkola on tehnyt terveyskeskuksen toiminnasta muistutuksen. Vastausta muistutukseensa hän ei ole saanut, sillä vastaamiseen varattu aika on vielä meneillään.

MT kysyy näytteiden otosta Lapuan terveyskeskuksen vs. hoitotyön johtajalta Anu Kaappolalta. Hän puhuu asiasta vain yleisellä tasolla. Kaappola korostaa, että ei voi ottaa kantaa yksittäisen henkilön potilastietoihin terveystietojen salassapitovelvollisuuden vuoksi.

"Kryptosporidioosi diagnosoidaan ulostenäytteestä. Näytteenottovaihtoehtoja on erilaisia. Halutun vaihtoehdon määrää hoitava lääkäri."

Näyte pitää ottaa oikea-aikaisesti ja se on käsiteltävä tuoreeltaan hyvin pian, sillä loiseläimet kuolevat nopeasti.

Lisäksi yleensä joudutaan ottamaan useampia näytteitä, koska ulosteeseen ei erity taudinaiheuttajaa koko ajan.

Timo Filpus

Kryptosporidioosi on vasikoilla erittäin yleinen, toteaa Leikkolalle viime heinäkuussa kirjoittamassaan todistuksessa Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon johtava hygieenikko Seppo Kangas.

Samassa todistuksessa eläinlääkintöneuvos Kangas sanoo, että päivystävä eläinlääkäri on kliinisesti todennut kryptosporidioositartunnan Leikkolan tilan vasikoissa marraskuussa 2020.

"Antti Leikkola on saanut kryptosporidioositartunnan sairastuneista vasikoista", Kangas kirjoittaa todistuksessa.

Hän toteaa, että kryptosporidioosi ei ole valvottava eläintauti eikä välttämätöntä näytteidenottoa eläintautilain mukaan vaadita.

"Kliininen epäily näin ollen riittää. Koska tämä perustuu lainsäädäntöön, katson että myöskään Melalla ei ole oikeutta vaatia virallista näytteidenottoa ja hylätä myöhemmin vahingosta aiheutuvia kustannuksia tämän perusteella."

Tämä on käsitykseni asiasta, Kangas vahvistaa MT:lle lokakuussa.

Johannes Tervo

"En voi hyväksyä, että Mela ei maksa anomiani korvauksia. Tunnen olevani oikeusmurhan uhri", Antti Leikkola sanoo.

Melan päätöksistä Leikkola on kirjelmöinyt Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

”Valitin muutoksenhakulautakuntaan päätöksistä, jotka Mela on korvausasiassani tehnyt."

Lautakunnan ratkaisu on luvassa ensi vuoden puolella.

Potilasvakuutuskeskukseen Leikkola on tehnyt potilasvahinkoilmoituksen.

Sairastumiseensa liittyvää postia Leikkolalle on kertynyt tuhti kansiollinen.

Melasta tulleissa vastauksissa toistuu samansisältöinen viesti: "Toimitetussa lisäselvityksessä ei ole esitetty sellaista uutta, joka antaisi aiheen muuttaa aikaisemmin antamaamme lausuntoa."

Aina sama vastaus, vaikka mitä lausuntoja toimitan, Leikkola puuskahtaa.

”Se tuntuu tavattoman turhauttavalta. Se syö miestä.”

Hän ei voi hyväksyä, että Mela ei maksa hänelle korvauksia. Tunnen itseni oikeusmurhan uhriksi, hän sanoo.

”Minulta evätään korvaukset, vaikka joku muu on kämmännyt. Virheen tekijä ei kuitenkaan joudu kantamaan seurauksia. Kärsijäksi joudun minä korvauksen hakijana.”

Leikkola kertoo sairauksistaan avoimesti.

”Toiveeni, on että voisin auttaa viljelijäkollegoita. Haluan lisätä tietoa sekä kryptosporidioosista että kampylobakteerista."

Hän haluaa muistuttaa oikeusturvastakin.

”On oikeusturvakysymys, jos joutuu kärsimään virheistä, jotka ovat aiheutuneet muiden toimista."

Lue lisää:

Vasikasta tarttunut tauti vei viljelijän kuukaudeksi sairaalaan, hampaillekin piti heittää hyvästit: "Pelkkä nenänpyyhkäisy voi olla tartuntariski"

Maidontuottaja, käytätkö kännykkää vasikkalassa tai pureskeletko pitkiä kynsiäsi – ei kannattaisi!

Työterveyslaitoksen työturvallisuusohje

KRYPTOSPORIDIOOSI