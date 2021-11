Maatalous

Raportti: Irlannin tulisi vähentää 1,3 miljoonaa nautaa päästäkseen ilmastotavoitteisiinsa – maan tilanne eroaa Suomen maataloudesta, kertoo asiantuntija Maatalous Irlannissa maatalouden osuus maan kasvihuonepäästöistä on merkittävästi suurempi kuin Suomessa.

Riitta Mustonen

Karjalla on iso merkitys Irlannin taloudelle. Kun Suomessa nautojen määrä on vähentynyt, Irlannissa niiden määrä on pysynyt ennallaan tai jopa kasvanut.

Irlannin täytyisi vähentää karjamääräänsä merkittävästi päästäkseen ilmastotavoitteisiinsa. Vähennystarve nykyisestä on jopa 1,3 miljoonaa nautaa. Arvion on tehnyt konsulttiyritys KPMG raportin tilanneelle maatalousmedia Irish Farmers Journalille, joka halusi selvittää, mitä päästövähennystavoitteet maan maataloudelle tarkoittavat. Aihe on Irlannissa erittäin kiistanalainen, uutisoi The Guardian. Irish Farmers Journalissa Irlannin pääministeri Micheál Martin kutsuu raporttia pelonlietsonnaksi. "En laittaisi yhtäläisyysmerkkiä tämän raportin ja Irlannin hallituksen toimien välille", pohtii MT:lle MTK:n Brysselissä työskentelevä kotieläinasiamies Rauli Albert. "Huolestuttavaa toki on, että pääministerin suhtautuminen on vähättelevä vaikutusten osalta." Yli 100 maata lupasi Glasgow´ssa vähentää metaanipäästöjään 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Irlannin tilanne eroaa muista EU-maista, sillä nautojen määrä on pysynyt samana tai jopa noussut 90-luvulta, Albert muistuttaa. "Esimerkiksi Ranskassa, Saksassa ja Suomessa eläinmäärän kehitys on ollut laskeva." Irlannissa maatalouden osuus maan kasvihuonepäästöistä on myös merkittävästi suurempi, noin 35 prosenttia. Suomessa maatalouden osuus kokonaispäästöistä on noin 14 prosenttia, Ranskassa vastaava luku on 19 prosenttia ja Saksassa 8. Karjamäärän vähentämisen vaikutus kokonaispäästöihin olisi suhteessa pienempi. Sen vuoksi eläinmäärät eivät olekaan poliittisesti yhtä keskiössä muissa EU-maissa, Albert linjaa. "Mitä olen neuvostojen jäsenmaiden suunnalta ymmärtänyt, en viralliselta puolelta usko, että karjan vähentäminen on ensimmäinen kärki. Maatalouteen liittyvät päästövähennykset pitäisi tuoda esimerkiksi lannankäsittelyn ja tuotannon tehokkuuden kautta. Kyse on enemmän kokonaisuudesta." Aiheet Glasgown ilmastokokous Rauli Albert ilmastonmuutos