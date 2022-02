Suomessa vietetään ensimmäistä kertaa kumppanuusmaatalousviikkoa – "Kun ruokatalous on omissa käsissämme, myös yhteiskunnan rakenteellinen muutos on mahdollista!

Marja Seppala

Joukko suomalaisia kumppanuusmaatalousyhteisöjä julkaisi oman ruokamanifestin muistuttaakseen, että ruoka ja sen tuotanto ovat kaikkien yhteiskuntien perusta

Suomessa vietetään 20.–27. helmikuuta ensimmäistä kertaa kansainvälistä kumppanuusmaatalousviikkoa.

Kumppanuusmaatalous on maailmalla suosittu ruoan tuotannon ja suoramyynnin tapa, jossa tuottajat ja kuluttajat tekevät yhteistyötä. Kuluttajat maksavat tulevasta satokaudesta etukäteen. Viljelijä puolestaan sitoutuu tuottamaan tuoretta, paikallista ja turvallista ruokaa sovitulla tavalla.

Kumppanuusmaatalousviikon tarkoituksena on tuoda kumppanuusmaatalouden mahdollisuudet kuluttajien tietoisuuteen, mutta myös antaa ääni kumppanuusmaatilallisille itselleen.

Joukko suomalaisia kumppanuusmaatalousyhteisöjä julkaisivat maanantaina oman ruokamanifestin kertoakseen toimintansa merkityksestä. Manifesti nostaa esille asioita, joita ruokamme ja ruokajärjestelmämme parissa työskentely voi antaa.

“Ruoka on yhteiskunnan ytimessä. Se yhdistää kaikkia ihmisiä joka päivä. Kun ruokatalous on omissa käsissämme, myös yhteiskunnan rakenteellinen muutos on mahdollista", manifestissa sanotaan.

Kumppanuusmaataloudelle on ominaista pyrkimys kestävään, luontoa ja sen monimuotoisuutta vaalivaan viljelyyn. Turvallista ja terveellistä ruokaa tuotetaan suoraan kuluttajille maailmassa, jossa ruoan alkuperä jää muuten usein tuntemattomaksi.

Manifestissa painotetaan myös maailmanlaajuista ruokasuvereniteettia eli oikeutta kulttuurisesti ja terveydellisesti sopivaan, kestävästi tuotettuun ruokaan sekä oikeutta määrittää ja toteuttaa paikallisiin olosuhteisiin soveltuva ruokajärjestelmä.

Globaali markkinatalous kohtelee nykyisellään maailman viljelijöitä epäreilusti ja ilman kunnioitusta niin, ettei ruokasuvereniteetti useinkaan toteudu varsinkaan eteläisen pallonpuoliskon pienviljelijöiden parissa.