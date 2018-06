Äänekosken biotuotetehtaalla kuolleita puita, tehtaanjohtaja torjuu myrkkyhuhuja: "Puhdasta vettä, löytyy sammakonkutua ja sorsanpesää"

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan ympärillä vellovat epäilyt epämääräisestä lietevuodosta.

Paikallislehti Äänekosken Kaupunkisanomien julkaisemalla Youtube-videolla tehdasalueen läheisen kentän vieressä näkyy ryhmä kuolleita puita. Maasto puiden ympärillä on tummaa ja näyttää siltä, että sen läpi on virrannut jotakin nestettä.

Paikallislehden mukaan lähiasukkaat ovat valitelleet hajuhaitasta keväästä lähtien.

Biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen kertoo MT:lle, että hajua aiheuttaa yhteistyökumppani EcoEnergyn mädätekasa.

EcoEnergy valmistaa biotuotetehtaan sivuvirroista biokaasua ja kierrätyslannoitetta.

Ympäristöön päässyt aine sen sijaan on vettä ja Poikolaisen mukaan asia on vahvistettu tutkimuksin.

"Se mitä ympäristössä on, on täysin puhdasta vettä. Mädäte on varastokentällä ja vesi löytyy siitä ympäriltä. Vedestä löytyy muun massa sammakonkutua ja sorsanpesää.”

Äänekosken Kaupunkisanomien uutinen