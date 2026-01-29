Kanadalainen sahakonserni pysäyttää tuotantolaitoksen koko vuodeksiSahatavaran vaikea markkinatilanne johtuu Yhdysvaltojen elokuusta lähtien perimistä tulleista.
Kanadalaisen metsäteollisuuskonsernin Western Forest Productsin (WFP) sahojen alasajot Brittiläisessä Kolumbiassa jatkuvat. Tuotantoa supistettiin useilla toimipaikoilla jo viime vuoden jälkipuoliskolla, mutta WFP ilmoitti vastikään pidentävänsä Vancouverissa sijaitsevan Chemainusin sahalaitoksen tuotantoseisokkia vuoden 2026 loppuun asti.
Väliaikainen sulkeminen koskee 150 työntekijää.
WFP perustelee leikkauksia havusahatavaran vaikealla markkinatilanteella, joka johtuu Yhdysvaltojen elokuusta lähtien perimistä tulleista. Lisäksi tilannetta rasittavat tukkipuun puute sekä kesäkuusta lähtien jatkunut lakko tytäryhtiössä.
