Äänekosken biotuotetehdas sai puhtaat paperit ympäristökatselmuksessa

Ympäristöviranomaiset antoivat keskiviikkona tehdyssä katselmuksessa puhtaat paperit Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalle, kertoo tehtaanjohtaja Ilkka Poikolainen.

Paikallislehden uutinen nosti julkisuuteen puukuolemat tehtaan läheisen kentän vieressä.

Poikolaisen mukaan maastoon on valunut puhdasta vettä.

"Sinne on tullut niin paljon vettä, että puut ovat hukkuneet."

Alue on alun perinkin soinen, Poikolainen kertoo. Kaksi vuotta sitten alueelle läjitettiin maata ja vettä varten vedettiin poistoputki.

Puut ovat kuolleet todennäköisesti jo ennen kuluvan vuoden kevättä. Maan läjitys on oletettavasti tiivistänyt maata, mikä sekin voi olla koitunut puiden kohtaloksi.

Kuolleiden puiden läheisellä kentällä sijaitsee Metsä Groupin yhteistyökumppanin EcoEnergyn mädätevarasto. Mädätevaraston viereistä kenttää on hyödynnetty kokoonpanoalueena biotuotetehtaan rakentamisessa.

EcoEnergy valmistaa biotuotetehtaan sivuvirroista biokaasua. Mädäte on biokaasuprosessin lopputuote. EcoEnergyn myyntijohtajan Mika Laineen mukaan mädäte on kiinteä, multamainen tuote, jota hyödynnetään lannoitteena ja viherrakentamisessa. EcoEnergyn tuote on uutuus, jonka tuoterekisteröinti on vielä kesken. Osa alueen hajuhaitoista on aiheutunut mädätevarastoinnista.

Äänekosken kaupungin ympäristöpäällikkö Jouni Kurkela vahvistaa, ettei biotuotetehtaan läheisellä kentällä tehdyssä ympäristökatselmuksessa ollut huomautettavaa.

Kurkela jopa maistoi vettä alueella, jolla puita oli kuollut.

"Yli metrillä kohonnut vesi aiheutti puiden kuoleman. Kun kentällä tehtiin penkkoja, purkuoja suoalueelta jäi alun perin tekemättä."

Hajuhaitan osalta Kurkela toteaa, että myös EcoEnergyn tulisi hoitaa asia pikku hiljaa kuntoon.

"Kelistä riippuen alueella tilapäisesti varastoituna ollut mekaanisesti kuivattu mädäte haisee hyvinkin pahasti. Ymmärrän lähimpiä asukkaita jotka ovat valittaneet, ei se mukava haju ole."

Uusien teollisuuslaitosten toiminnan aloittamisen yhteydessä on tavallista, että prosessien harjoitteluun kuluu noin vuosi, ja tänä aikana hajuhaittoja voi esiintyä. Sekä uusi tehdas että EcoEnergy aloittivat toimintansa elokuussa 2017.

Biotuotetehtaalta pahoja hajuja ei enää juuri kantaudu, Kurkela sanoo. Pieniä päästöjä saattaa livahtaa ilmaan tehtaan ylös- ja alasajojen yhteydessä, ennen kuin vapautuvat kaasut ehditään ohjata polttimelle.

"Viime vuoden puolella oli kiusallisia hajuhaittoja Äänekosken keskustassakin. Sen jälkeen ei ole pahasti haissut."

Helsingin yliopiston metsämaatieteen professorin Heljä-Sisko Helmisaaren mukaan puut eivät selviä pitkään hengissä, jos niiden juuristo on kasvukauden aikana kokonaan veden peitossa.

Täyttömaa vaikuttaa usein samalla tavalla kuin vesi. Puut tappa se, että juuristo joutuu hapettomiin olosuhteisiin.

Helmisaaren mukaan varsinkin kuusi on herkkä, koska sen juuristo kasvaa lähellä maan pintaa. Hieskoivu sietää märkiä olosuhteita muita yleisiä puulajeja paremmin.

Helmisaari huomauttaa, että Äänekoskella kuolleet puut sijaitsevat avoimeksi muutetun alueen reunalla.

"Nuo puut ovat heikentyneitä jo sen vuoksi, että ne ovat joutuneet aluetta tehtäessä metsän pimennosta valoon. Kuusi varjopuuna kärsii tästä rakennusalueilla."