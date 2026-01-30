Luonnonsuojeluliitto ja riistakeskus selvittivät yhdessä susien poikkeuslupakäytäntöjä Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii edelleen lisää avoimuutta poikkeuslupapäätöksiin ja arvostelee sitä, etteivät kaikki poikkeuslupiin liittyvät taustatiedot ole julkisia.

SLL:n mukaan myös tulkintaa susien pihakäynneistä on syytä päivittää. Kuva: Markku Vuorikari

Eija Vallinheimo

Riistakeskus ja Luonnonsuojeluliitto ovat istuneet yhteiseen pöytään ja tarkastelleet yhdessä riistakeskuksen tekemiä susien poikkeuslupapäätöksiä ja niiden perusteluita.

Luonnonsuojeluliiton mukaan osa epäselvyyksistä saatiin ratkaistua, mutta osa myönnetyistä luvista jäi edelleen epäselviksi.

Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja toteaa viikonloppuna julkaistussa kirjoituksessaan, että keskustelujen ja saatujen lisäselvitysten perusteella on arvioitu kyseenalaisiksi jääneet päätökset.

”Osa päätöksistä on uusien tietojen valossa todettu asianmukaisiksi. Uudessa tarkastelussa katsoimme myös, että tulkitsimme itse kahteen lupapäätökseen liittyviä tietoja riistavahinkorekisteristä virheellisesti”, Halmeenpää toteaa kirjoituksessaan.

Luonnonsuojeluliiton suurin kritiikki poikkeuslupapäätöksiä kohtaan kohdistuukin nyt siihen, että päätösten taustalla olevat tiedot ovat osittain puutteellisia, eikä kaikkia tietoja ole poikkeuslupapäätöksessä tai sen liitteissä julkisesti saatavilla.

Suomen riistakeskuksen julkaiseman kirjoituksen mukaan jokaiseen tapauskohtaiseen poikkeuslupaprosessiin sisältyy aina laaja selvitysvelvollisuus, ja päätökset perustuvat viranomaisten varmistamaan riittävään dokumentaatioon. Riistakeskuksen lupaharkinnassa ovat käytössä kaikki oleelliset asiaan liittyvät lähteet muun muassa riistavahinkorekisterin tiedot sekä tarvittaessa muun muassa poliisin ja maaseutuelinkeinoviranomaisten lausunnot.

Osa tiedoista, kuten susien pihakäynnit, ovat ainoastaan riistakeskuksen, petoyhdyshenkilöiden ja joskus mahdollisesti myös poliisin tiedossa ja käytössä. Niitä ei raportoida tai kirjata julkisuuteen.

Luonnonsuojeluliitto kertoo hyväksyvänsä toistuvaa todellista häiriötä, vahinkoja tai vaaraa aiheuttavien suurpetojen tappamisen vahinko- ja turvallisuusperustaisilla poikkeusluvilla – kunhan niiden perustelut ovat lailliset ja lupaehtojen mukaiset.

Viime vuonna riistakeskus teki yhteensä noin 150 sutta koskevaa poikkeuslupapäätöstä ja poronhoitoalueen eteläpuolelle lupia myönnettiin noin 60 suden tappamiseksi.

Suomen riistakeskus muistuttaa, että se joutuu myöntämään poikkeusluvan useita kertoja samalle yksilölle, koska pyynnin toteuttaminen ei ole helppoa etenkään sulan maan aikana.