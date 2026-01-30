Stora Enson tehtailta kantautuu voimakas haju Oulussa ‒ Kaleva: Syyksi varmistunut kimurantti ongelma jätevedenpuhdistamollaPuhdistamossa jäteveteen on lisätty kemikaaleja, jotka estävät hajun syntymistä ja jotka ovat yleensä tehonneet hajun taltuttamiseen.
Stora Enson Oulun-tehtailta on levinnyt perjantaiaamuna voimakasta hajua, joka takavuosina on ollut tyypillinen tehdaspaikkakunnilla. Haju syntyy rikkiyhdisteistä.
Oulun keskusta-alueella haju oli todettavissa aamulla sisätiloissa asti. Hajuja on ollut havaittavissa myös aiemmin tällä viikolla ja jo kaksi viikkoa sitten.
MT ei tavoittanut yhtiötä kommentoimaan perjantaina, mutta yhtiön viestintäpäällikkö Anne Myllykoski kertoo Kalevan haastattelussa, että hajun on todettu olevan peräisin sellutuotannon jätevedenpuhdistamosta.
Myllykosken mukaan puhdistamossa jäteveteen on lisätty kemikaaleja, jotka estävät hajun syntymistä ja jotka ovat yleensä tehonneet hajun taltuttamiseen. Nyt ne eivät ole vielä tuoneet helpotusta ongelmaan.
Toimenpiteet hajua vastaan aloitettiin viime viikonlopun aikana. Myllykosken mukaan tehdas on aloittanut juurisyyn tutkimisen.
Ylelle antamassaan haastattelussa aiemmin tällä viikolla Myllykoski ei uskaltanut antaa arviota hajun kestosta.
Kireä pakkassää ei edesauta hajujen hälvenemistä, sillä pakkasilla ei juuri tuule.Artikkelin aiheet
