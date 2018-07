Ruotsalaislehti: Viljelijät riensivät apuihin maastopalojen sammutukseen

Pohjois-Ruotsin Jämtlannissa Ragundan kunnassa on raivonnut jo useita päiviä vaikeasti sammutettavia maastopaloja.

"Monet alueen viljelijät ovat lähteneet auttamaan sammutustöissä", kertoo Ragundan viljelijäyhdistyksen puheenjohtaja Ulla Thalén ruotsalaisen Land Lantbruk -lehden haastattelussa.

"Sen lisäksi pelastuslaitoksen käyttöön on annettu kaivinkoneita, metsäkoneita ja kuorma-autoja."

Thalén kiittelee, että onneksi seudulla on paljon yrittäjiä, joten käytettävissä on koneita sekä osaavaa väkeä, jolla on hyvä paikallistuntemus.

Paikalliset vapaaehtoiset järjestävät äärimmäisen raskaissa olosuhteissa työskenteleville palon sammuttajille ruokaa. Thalénin mukaan auttamisen halua on ollut paljon: monet yritykset ovat lahjoittaneet esimerkiksi ruokaa ja juomaa.

