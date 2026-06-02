Retkeilyliitto pelkää, että ilkivalta lisääntyy taukopaikoilla, kun polttopuuhuolto päättyy Suomen retkeilyliitto paheksuu luonnossa liikkujien palvelujen jatkuvia heikennyksiä.

Jaa Kuuntele

Aletaanko polttopuita tehdä pystypuista tai retkeilyrakenteista, jos taukopaikoilta loppuu puuhuolto? Kuva: Timo Heikkala

Metsä | Retkeily Suvi Jylhänlehto

Suomen retkeilyliitto on huolestunut Metsähallituksen Luontopalveluiden varojen leikkauksista. Säästölinja näkyy suljettuina luontokeskuksina, huoltamatta jäävinä taukopaikkoina, puuttuvina polttopuina, käytöstä poistuvina käymälöinä ja huonokuntoisina pitkospuina.

Liitto muistuttaa, että hallitusohjelman mukaan "nykyisistä kansallispuistoista ja muista retkeilyreiteistä pidetään huolta”.

”Tavoitteena oli lisätä liikkumista kaikissa ikäryhmissä, yhtenä keinona juuri luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edistäminen. Myös retkeilyä haluttiin edistää, mutta toisin näyttää käyneen”, Retkeilyliitto paheksuu tiedotteessa.

Puuhuolto loppuu tänä vuonna 154 taukopaikalta valtion retkeilyreiteillä eri puolilla Suomea. Samalla päättyy monen käymälän ylläpito.

Taukopaikkojen palvelujen leikkaukset koskevat muun muassa Nuuksion, Teijon, Seitsemisen, Koloveden, Linnansaaren, Patvinsuon, Syötteen, Hossan, Riisitunturin, Lemmenjoen, Pallas–Yllästunturin ja Urho Kekkosen kansallispuistoja sekä Ruunaan retkeilyaluetta.

Retkeilyliitto pelkää, että ilkivalta lisääntyy, jos taukopaikoilla aletaan tehdä polttopuita omavaltaisesti. Retkeily saattaa myös ruuhkautua tietyille reiteille ja taukopaikoille, mikä lisää luonnon kulumista.

Retkeilyn suosio on kasvanut koko 2020-luvun. Viime vuonna Metsähallituksen luontokohteille kertyi yli 7,5 miljoonaa käyntiä, näistä liki puolet kansallispuistoissa.

Retkeilyliitto toivoo, että Luontopalvelujen kansanterveydelle ja hyvinvoinnille tuottama arvo tunnistettaisiin.