Huolto loppuu 154 Metsähallituksen taukopaikalta – ”Huolestuttavaa ja lyhytnäköistä”, vihreiden Pitko paheksuuVihreiden varapuheenjohtaja Jenni Pitko uskoo, että retkeilypalveluista säästäminen kostautuu terveysongelmien lisääntymisenä. Myös paikalliset yrittäjät kärsivät luontomatkailun vähenemisestä.
Metsähallitus on ilmoittanut lopettavansa huollon 154 taukopaikalta valtion retkeilyreiteillä eri puolilla Suomea. Syynä ovat hallituksen tekemät leikkaukset Metsähallituksen rahoitukseen.
Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jenni Pitko pitää päätöstä huolestuttavana ja lyhytnäköisenä. Suomessa retkeilypalvelut ovat perinteisesti olleet kaikkien saavutettavissa ilman erillisiä maksuja.
”Mitä vähemmän taukopaikkoja, tulipaikkoja ja muita rakenteita on, sitä korkeampi kynnys ihmisillä on lähteä luontoon. Hallituksella löytyy kyllä miljoonia ampumaratojen rakentamiselle, mutta myös erätaidot ovat kriisinkestävyyttä”, Pitko painottaa tiedotteessa.
Leikkaukset näkyvät konkreettisesti eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Pirkanmaalla Helvetinjärven kansallispuistosta on poistettu Luomajärven ja Iso Ruokejärven taukopaikat tulipaikkoineen ja huusseineen.
Aiemmin käytöstä poistettiin myös Ruokejärvien ja Valkoisen taukopaikat. Telttailualueet ovat vähentyneet, mikä vähentää mahdollisuuksia useamman päivän retkille.
Leikkaukset iskevät myös aluetalouteen.
”Kun palveluita vähennetään, vähenee myös luontomatkailu. Se näkyy väistämättä ihmisten hyvinvoinnin lisäksi aluetaloudessa”, Pitko toteaa.
Retkeilyn suosio on kasvanut koko 2020-luvun ajan. Viime vuonna Metsähallituksen luontokohteille tehtiin 7,6 miljoonaa käyntiä, joista lähes puolet kohdistui kansallispuistoihin.
Vuonna 2022 Metsähallitus ja UKK-instituutti arvioivat, että luonnossa liikkuminen vähensi yhteiskunnan kustannuksia yli 160 miljoonalla eurolla vuodessa muun muassa kansansairauksien ehkäisyn ja työkyvyn ylläpitämisen kautta.
"Samalla kun leikataan luonnossa liikkumisen mahdollisuuksista, kasvatetaan kustannuksia muualla yhteiskunnassa. Liikkumattomuuden kustannukset ovat Suomessa jo nyt miljardiluokkaa", Pitko huomauttaa.
