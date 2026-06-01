Viime heinäkuussa poronhoitoalueen eteläpuolelle myönnettiin 129 poikkeuslupaa karhun kaatamiseen. Hallinto-oikeus perui niistä useita. Kuva: Lari Lievonen

Metsä | Erä Jukka Hämäläinen

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt riistakeskuksen antamista karhujen poikkeusluvista tehdyt valitukset. KHO:n mukaan karhukanta on tihentynyt niin paljon, ettei ongelmia voida ratkaista yksittäisillä poikkeusluvilla. Metsästäjäliitto katsoo, että päätös antaa hyvän pohjan karhun kiintiömetsästyksen perustelemiseen.

KHO:n mukaan hallinto-oikeuden ei olisi tullut kumota riistakeskuksen päätöstä. Koska poikkeusluvassa asetettu määräaika on kuitenkin päättynyt, enempi lausuminen asiasta raukeaa.

Metsästäjäliitto odottaa nyt, että kiintiöitä myönnetään useisiin maakuntiin, joissa karhukanta on kasvanut sen mielestä jo liian suureksi.

Riistakeskus myönsi heinäkuussa 2025 poronhoitoalueen eteläpuolelle yhteensä 129 poikkeuslupaa karhun kaatamiseen. Näistä 107 tuli Pohjois-Karjalaan, 20 Keski-Suomeen ja 2 Pohjois-Savoon.

Luonnonsuojelujärjestöjen tekemien valitusten vuoksi hallinto-oikeus asetti lupia täytäntöönpanokieltoon 14. elokuuta. Itä-Suomen hallinto-oikeus antoi tammikuussa päätöksen, jonka mukaan osa luvista olisi ollut lainvastaisia.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että ihmisten ja karhujen väliset ongelmatilanteet ovat lisääntyneet karhukannan kasvamisen myötä. Sen mukaan poikkeuslupa-alueen karhukanta on tihentynyt niin paljon, etteivät pelkästään vahinko- ja turvallisuusperusteisilla luvilla poistettavat yksittäiset karhut estä riittävästi ihmisten ja karhujen kohtaamisia.

Kannan kasvun seurauksena myös karhujen esiintyminen pihoilla ja asutuksen läheisyydessä on lisääntynyt. Tämä lisää myös merkittävästi ihmisten ja karhun kohtaamisten riskiä.