Tuohelle löytyi uutta teollisen mittakaavan käyttöä Koivun kuorta voidaan hyödyntää elintarvikepakkauksissa.

Tuohta on hyödynnetty ikiaikaisesti lukuisiin eri tarkoituksiin. Kuva: Kimmo Haimi

Metsä | Talous Jukka Hämäläinen

Oulun yliopisto koordinoi hanketta, jossa kehitetään pinnoitemateriaaleja suberiinista, joka on luonnollinen yhdiste esimerkiksi koivun kuoressa. Kasveissa suberiini toimii suojaavana kerroksena ja estää veden haihtumista.

Yksi keskeinen käyttökohde on elintarvikepakkaukset, joissa pinnoitteen tehtävänä on estää kosteuden kulkeutuminen pakkausmateriaalin läpi ja suojata tuotetta.

”Materiaalia voidaan hyödyntää erityisesti kuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa, kuten paperissa tai kartongissa, kosteuden suojana sekä muissa tuotteissa, joissa tarvitaan kestäviä ja toiminnallisia pintoja,” sanoo professori Henrikki Liimatainen Oulun yliopiston kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksiköstä.

Koivun kuoresta uutettu suberiini kuivataan ja käsitellään edelleen hienoksi jauheeksi. Tämä mahdollistaa sen sekoittamisen tasaiseksi pinnoitteeksi.

Koeajot ovat osoittaneet, että pinnoite on prosessoitavissa kuten tavanomaiset pinnoitteet, ja että sen valmistus onnistuu myös suuressa mittakaavassa.

Tuohta ja muuta koivun kuoriainesta on perinteisesti hyödynnetty energian tuotannossa. Uusien sovellusten myötä siitä voi muodostua arvokkaampi sivuvirta metsäteollisuudelle, Oulun yliopiston tiedotteessa todetaan.