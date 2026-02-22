Valmet toimittaa tehokkaan puunkäsittelylinjan amerikkalaiselle tehtaalleKuorinta- ja haketuslinja käsittelee 425 tonnia pyöreää puutavaraa tunnissa.
Valmet oyj on saanut The Price Companiesilta tilauksen uudesta kuorinta- ja haketuslinjasta, joka vastaa kasvavaan puuhakekapasiteetin tarpeeseen yhtiön Georgian toimipisteessä Yhdysvalloissa.
Uusi kuorinta- ja haketuslinja on suunniteltu käsittelemään 425 tonnia pyöreää puutavaraa tunnissa. Toimitukseen sisältyvät kuorimarummun syöttökuljetin, kovapyöräkannatteinen kuorimarumpu, Carthage-kiekkohakku sekä hihnakuljettimet.
Price on Yhdysvaltojen suurin itsenäinen puunkäsittelypalvelujen tuottaja. Se käsittelee vuosittain lähes 30 miljoonaa tonnia puuta. Yhtiö toimittaa puuhaketta ja kuitutuotteita erityisesti sellu- ja paperiteollisuudelle.
"Meillä on pitkä yhteistyöhistoria Valmetin kanssa, ja arvostamme heidän laitteidensa luotettavuutta", sanoo The Price Companiesin projektipäällikkö Frank Hutchison.
”Uuden linjan lisäksi toimitamme Pricelle varaosia, kulutusosia sekä kenttä- ja neuvontapalveluita”, kertoo Valmetin Pohjois-Amerikan Sellu-, energia- ja kiertotalousliiketoiminnan myyntipäällikkö Tiago Silveira tiedotteessa.
Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2025 neljännen neljänneksen tilauksiin. Kaupan arvoa ei julkisteta. Uusi linja otetaan käyttöön loppuvuodesta 2027.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
