Yle: Tornator aikoo tehdä järvien tummumisesta lopun Talousmetsän vesien ohjaaminen suolle ehkäisee vesien tummumista, sillä suo pidättää ravinteet ja kiintoaineksen tehokkaasti.

Jaa Kuuntele

Vesistöjen tummumista voi vähentää ohjaamalla hakkuualueen vedet suolle. Kuva: Sanne Katainen

Metsä | Metsänhoito Anniina Jokinen

Vesistöt tummuvat maa- ja metsätaloudesta syntyvistä ravinteista, humuksesta ja kiintoaineesta, mutta Tornator aikoo nyt tehdä vesien tummumisesta lopun, Yle uutisoi.

Vesiensuojelumenetelmä voi vähentää vesiin kulkeutuvaa typpi- ja fosforikuormitusta jopa yli 95 prosenttia.

Metsäojista valuva vesi ohjataan kulkemaan suo- tai joutomaiden läpi sen sijaan, että se kulkisi ojia pitkin suoraan vesistöön. Kasvillisuus ja maaperä pidättävät kiintoaineen tehokkaasti.

Menetelmässä soita kutsutaan pintavalutuskentiksi. Parhaimmillaan ne pidättävät lähes kaiken valuma-alueelta saapuvan ravinnekuorman.

Menetelmä ei suinkaan ole uusi. Uutta on se, että Tornator ja sen kanssa yhteistyötä tekevä WWF ovat tarkastelleet ja suunnitelleet vesien kulkureittejä kokonaisten valuma-alueiden tasolla.

Näin tunnistetaan, mistä ravinteita valuu vesistöön ja miten ne voidaan pysäyttää. Mallinnuksen avulla on hahmotettu, missä hakkuita tehdään ja mihin ravinteita pysäyttävät pintavalutuskentät kannattaa sijoittaa.

Ravinteet ja kiintoaines jäävät suohon. Kuva: Sanne Katainen

Pintavalutuskentät voisi saada Suomessa laajemminkin käyttöön viranomaisten ja metsänhoitoyhdistysten avulla, arvioi WWF:n johtava metsäasiantuntija Mai Suominen Ylelle.

Tällä hetkellä haasteena on, että tyypillinen suomalainen metsätila on noin 30 hehtaaria. Luonnollisia pintavalutuskenttiä ei välttämättä löydy siihen tapaan kuin Tornatorilla.

730 000 hehtaaria Suomessa omistava Tornator on tunnistanut 207 valuma-aluetta, joissa sen maanomistus on vähintään 80 prosenttia. Alueet kattavat lähes 50 000 hehtaaria.

Suomisen mukaan vierekkäiset maanomistajat pitäisikin saada kiinnostumaan toistensa asioista ja tekemään vesiensuojelussa yhteistyötä.

Yle: Suomen suurin metsänomistaja ottaa käyttöön menetelmän, joka tekee järvien tummumisesta lopun